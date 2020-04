Hannover: Herrenhäuser Gärten wieder geöffnet

HANNOVER

Oberbürgermeister Belit Onay hatte es am Donnerstag im Rat bereits angekündigt, am Freitag dann der Vollzug: die Herrenhäuser Gärten haben seit Freitagmorgen für den Publikumsverkehr wieder geöffnet. Dies gelte aber nur für den Berggarten und den Großen Garten. Schauhäuser, die Niki deSaintPhalle-Grotte und das Schloss bleiben vorerst weiter geschlossen, so die Stadt.

BLÜTENPRACHT: Im Berggarten sind viele Pflanzen in voller Ausbreitung. Besucher können die Anlage ab sofort wieder betreten. Quelle: Dröse

Anzeige

Ein Stück zurück in die Normalität: Geöffnet haben Berggarten und Großer Garten ab sofort wieder zu den üblichen Sommer-Zeiten, also täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr (bis 30.April). Ab dem 1.Mai sind beide Gärten dann bis 20 Uhr geöffnet. Viele Frühlings-und Sommerblüher haben die Gärtner in den Beeten bereits gesetzt, aber auch dies fällt unweigerlich ins Auge: Im Großen Garten sind eine Vielzahl von Buchsbäumen in den Beeten braun bis dunkelbraun – sie sind von einem besonders aggressive Pilz befallen, der seit 2004 in Deutschland grassiert und ausschließlich Pflanzen aus der Familie der Buchsbaumgewächs befällt. „Die Krankheit ist auch unter dem Begriff Buchsbaum-Triebsterben bekannt“, so Gartensprecherin Anja Kestennus.

Weitere NP+ Artikel

PROBLEM: Viele Buchsbäume im Großen Garten sind vom Pilz befallen, gegen den es kein Mittel gibt. Sie muss die Stadt austauschen. Schilder weisen Besucher auf den Befall hin. Quelle: Dröse

Gefräßige Raupe macht Buchsbaum zu schaffen

Problem: Zugelassene Mittel zur Bekämpfung des Pilzes gibt es nicht. Ist ein Buchsbaum befallen, müssen die gesamte Pflanze und das herabgefallene Laub vernichtet werden. Die Stadt lässt befallene Buchsbäume schon seit längerem austauschen, etwa im Renaissance-Garten. Zusätzlich macht den Pflanzen aber noch der Buchsbaumzünsler zu schaffen, eine gefräßige Raupe, die später zum Schmetterling wird. Der Zünsler legt seine Eier auf den Blättern der Buchsbäume ab, die geschlüpften Raupen nagen dann an den Pflanzen – und können sie so sogar komplett zerstören. Die Stadt weist im Barockgarten auf den Befall mit Schildern hin.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt