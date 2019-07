Hannover

Dieser Protest war der Stadt offenbar nicht ganz geheuer: Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben am Donnerstag das Protestschild der Kleingärtner in Friedenau „entfernt“ – wenige Stunden, nachdem die NP über den Protest an der Schulenburger Landstraße in Hainholz berichtet hatte.

Ziel des Protestes ist ausgerechnet die Stadt selbst. Mit dem Schild hatten die Pächter und Hauseigentümer gegen die Pläne der Verwaltung gewehrt, aus der Kleingartenkolonie eine Gewerbefläche zu machen. Beschließt der Rat der Stadt dieses Vorhaben, verlieren die 18 Pächter nicht nur Gartenlauben. Es stehen auch Einfamilienhäuser auf dem Grundstück, das der Stadt gehört. In der Politik ist das Vorhaben deshalb hoch umstritten.

„Schild war nicht standsicher“

Die Pächter laufen seit Monaten gegen die Pläne der Stadt Sturm. Am Donnerstag berichtete die NP nun über die neuesten Aktionen: Eine Online-Petition – und das Schild, das die Kleingärtner für Pendler sichtbar an den Rand ihrer Kolonie an der Schulenburger Landstraße angebracht haben: „Die Stadt Hannover will unsere grüne Oase zerstören“, war darauf zu lesen. „Nur wenige Stunden nachdem die Zeitung mit dem Artikel über das Schild erschienen war, fuhren Mitarbeiter der Stadt vor und nahmen das Plakat ab“, berichtet Anwohner Peter Hutschenreiter.

Die Kleingärtner mit dem Protestschild am Mittwoch. Am Donnerstag ließ die Stadt es abmontieren. Quelle: Christian Behrens

Wollte sich die Stadt der eigenen Kritik entledigen? Von offizieller Seite aus widerspricht man: „Das aufgestellte Schild war nicht standsicher und stellte deshalb eine potenzielle Gefahr für den Straßenraum dar“, teilt ein Sprecher auf NP-Anfrage mit. „Dies haben Stadtverwaltung und Polizei gleichermaßen festgestellt. Deshalb wurde es entfernt.“

„Ich glaube, man fühlte sich bedrängt“

In Friedenau sieht man die Sache anders: „Wir hatten extra einen Ständer für das Schild besorgt, damit es nicht umfällt. Außerdem stand es unserer Ansicht nach weit genug entfernt vom Gehweg“, sagt Anwohner Hutschenreiter. Er vermutet hinter der Aktion der Stadt eher ein politisches Motiv: „Ich glaube, man fühlte sich bedrängt“, so der Kleingärtner. „Stoppen wird man unseren Protest so jedoch nicht.“

Von Simon Polreich