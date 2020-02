Stadt bringt den Frühling in Kübeln

Hannover

Seinen gelben Radlader zu steuern, fällt Andreas Schramm (50) nicht schwer: „Das mache ich schon ein paar Jahre“, gibt er mit einem Lachen preis. Präzise führt er die Gabel seines Fahrzeugs an den Anhänger mit den aufgeladenen Bäumen, lädt einen Pflanzenbehälter auf und manövriert die frühlingsbringende Fracht an den Straßenrand vor dem Kubus. Kollege Horst Kaiser (56) schließt die Arbeit ab und verkleidet die großen Plastiktöpfe noch mit einer hölzernen Zaun-Ummantelung. Geschafft, das war der letzte. Insgesamt haben die Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs für Umwelt und Stadtgrün 60 Kübel mit Zierkirschen (45 Stück) und Zieräpfeln (15 Stück) in der Innenstadt aufgestellt.

Die Vorboten des Frühlings zeichnen sich durch ihre rosa-, karmesinfarbenen und weißen Blüten aus. In Kürze können sich Passanten am Aegi, am Ernst-August-Platz, am Georgsplatz, am Platz der Göttinger Sieben, am Historischen Museum, an der Marktkirche, in der Grupenstraße und vor dem Kubus über die farbenfrohen Akzente in der City freuen. Schon jetzt sind die ersten Blüten zu sehen.

Farbe am Stiel: Die ersten Blüten öffnen sich bereits. Quelle: Christian Behrens

Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits am Montag mit dem Aufladen der Pflanzen beginnen, wenn nicht das Sturmtief „Sabine“ gewesen wäre. „Hätten wir aufgeladen, hätten wir die Kübel auch direkt verteilen müssen. Doch es war es viel zu stürmisch und regnerisch“, erklärt Kaiser.

Die 60 Kübelpflanzen werden bis Anfang Mai an den besagten Orten stehen – dann startet die Sommersaison. Dafür werden die Zierkirschen und -äpfel zurück in die Baumschule gefahren und durch etwa 40 Kübel mit Fuchsien, Bleiwurz, Oliven, Agapanthus oder Buchsbäumen ersetzt.

