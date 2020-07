Hannover

Nach wochenlangem Knatsch kommt jetzt der große Kita-Kompromiss: Die Verwaltung wird auch im Juni auf Elternbeiträge verzichten. Die Träger von Betreuungseinrichtungen müssen also nicht nachträglich neue Berechnungen anstellen.

In Sondersitzung und bei nur einer Enthaltung (von Pirat Adam Wolf) hat der Jugendhilfeausschuss am Donnerstag den Beschluss gefasst, den dann auch der Verwaltungsausschuss bestätigte. Das sei eine Entlastung von Trägern und Eltern, erkannten alle an. Der CDU, so ihr Ratsmitglied Lars Pohl, hätte am liebsten gesehen, dass auch der Monat Juli beitragsfrei geblieben wäre.

Schlechte Haushaltslage

„Nicht angebracht mit Blick auf die schlechte Haushaltslage“, argumentierte Maxi Ines Carl für die SPD. Die corona-bedingten Millionenausfälle bei der Gewerbesteuer nannten auch Norbert Gast (Grüne) und Andreas Bingemer ( FDP) als Begründung für ihr Ja. Der Liberale: „Die Kitas erbringen eine Leistung, die vergütet werden muss.“

Genau das war das Problem. Seit April hatte die Stadt auf die Gebühren verzichtet. Vom 15. Juni an waren „die Beiträge entsprechend der Inanspruchnahme in den Notgruppen und das Essensgeld anteilig abzurechnen“. Vom 22. Juni an galt schließlich „eingeschränkter Betrieb“ nach Corona-Zwangspause.

„Bürokratischer Irrsinn“

Die Träger hätten innerhalb eines Monats alles zweifach berechnen müssen. Für Burkhard Teuber als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege „ein bürokratischer Irrsinn“. Schließlich gelte vom 1. August an die neue Beitragssatzung. „Alle Elternbeiträge sind neu zu berechnen. Alle Verträge sind erneut umzustellen.“

Der Protest, dem sich auch die CDU sofort anschloss, hat Erfolg. Um die Wohlfahrtsverbände und anderen träger der Kitas wirklich zu entlasten, verspricht Bildungsdezernentin Rita-Maria Rzyski: „Wir werden alles dransetzen, um individuelle Härten zu vermeiden.“

Neuberechnungen für den Juli seien „leistbar“, versicherte Teuber. Er sehe trotz der „sehr komplexen Thematik“ (so Rzyski) keine Probleme und begrüße das Einlenken bei der Verwaltung.

Headhunter eingesetzt

Mag sein, dass die Reibungen mit daran liegen, dass der Stadt seit Monaten die Fachbereichsleitung für den Bereich Jugend und Familie fehlt. Jetzt werde ein Headhunter angesetzt, so Rzyski. Anke Broßat-Warschun ist aus städtischen Diensten ausgeschieden - neu gesucht wird ein Beamter, der die Gesamtverantwortung für die planerische, fachliche, rechtliche und finanzielle Steuerung aller Jugendhilfeleistungen mit einem Jahresbudget in Höhe von 430 Millionen Euro und für rund 2225 Mitarbeiter trägt.

Der gut dotierte Job umfasst den Betrieb von 47 eigenen Kitas, 18 Jugendeinrichtungen sowie zehn Spielparks. Zum Portfolio gehören Einrichtungen der Familien- und Erziehungsberatung, der kommunale Sozialdienst sowie der Heimverbund mit einer Notschlafstelle sowie umfangreiche Unterbringungs- und Beratungsangebote.

Von Vera König