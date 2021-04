Hannover

Zweiter Versuch: Hannover bewirbt sich erneut mit dem „Modell Hannover – Öffnen mit Sicherheit“, bei dem unter Hygieneauflagen Geschäfte versuchsweise öffnen dürfen. Partner sind wie beim erfolglosen ersten Anlauf die Region Hannover als zuständige Gesundheitsbehörde, die Industrie- und Handelskammer Hannover und der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, der Handelsverband und die City-Gemeinschaft. Die Bewerbung hat die Stadt am Montag beim Land Niedersachsen eingereicht, teilte die Verwaltung am Dienstag mit. Sollte Hannover diesmal zum Zuge kommen, soll das auf drei Wochen befristete Öffnungsprojekt am 26. April starten. Am Sonnabend, 17. April, will das Land seine Entscheidung mitteilen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Konzept sei gegenüber der ersten Bewerbung in einigen Punkten konkretisiert worden, zudem begrenze sich das Modellgebiet diesmal auf einen enger gefassten Raum in der Innenstadt, so die Stadt. Der Bereich liegt nun in etwa zwischen Hauptbahnhof und Am Hohen Ufer sowie zwischen Schauspielhaus und Celler Straße. Hannover war beim ersten Modellversuch, der in zwölf anderen Städten in dieser Woche angelaufen ist, wegen der Inzidenz von über 100 nicht ausgewählt worden. Ob es diesmal reicht, bleibt allerdings abzuwarten, denn die Inzidenz für die Region Hannover liegt aktuell noch immer über 100.

Stadt will notfalls Besucherstrom stark reduzieren

Die aktuelle Bewerbung im Rahmen der derzeit gültigen Verordnung des Landes Niedersachsen siehe vor, so die Stadt weiter, dass Geschäfte und kulturelle Einrichtungen innerhalb des Modellgebiets abweichend von den bestehenden „Corona-Regeln“ mit umfangreichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen öffnen können. Das im März vorgelegte Konzept wurde hinsichtlich der Besucher-Steuerung konkretisiert.

Sollte es sich zeigen, dass die Nachfrage in dem Modellgebiet zu hoch sei und die Abstandsregeln nicht mehr gewahrt werden könnten, werde man nur noch Menschen mit Wohnsitz in der Region Hannover den Zutritt zu den Geschäften gewähren, hieß es am Dienstag. Wenn auch dies nicht reicht, soll der Zugang dann nur noch für Personen mit Wohnsitz in der Landeshauptstadt möglich sein.

Innerhalb der neu ausgewiesenen Zone dürfen Gastro-Außenflächen, Theater, die Oper, Kulturzentren, Museen, Kinos und Fitnessstudios öffnen. Unter www.hannover.de können sich interessierte Unternehmen für die Teilnahme an dem Modell-Projekt bewerben, so die Stadtverwaltung weiter. Geöffnet haben sollen die Betriebe dann in der Zeit von 11 bis 19 Uhr. Einkaufen dürfen nur Kunden, die einen aktuell gültigen negativen Corona-Test vorlegen.

Von Andreas Voigt