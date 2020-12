Hannover

Die Stadtbahnlinien 17 und 10 fahren seit September 2017 nicht mehr über den Ernst-August-Platz hinüber zum Aegi, im kommenden Jahr demontiert die zuständige Infra Strukturgesellschaft nun auch die Gleise auf dem Bahnhofsvorplatz. Im Bereich des Aegis ist die Infra schon weiter. Dort sind die Gleise bereits rausgerissen und die Stadt Hannover legt entlang des Schiffgrabens bis zum Aegi bereits eine Mini-Oase aus Bäumen, Sitzbänken und Bepflanzungen an. Die sollen im Frühjahr blau blühen – in Erinnerung an den einstigen Schiffgraben, auf dem Flößer Torf und Holz von Altwarmbüchen nach Hannover gebracht haben.

Mit blauen Blüten: So soll die neue Mittelinsel für den Schiffgraben in Hannover nahe dem Aegi aussehen. Quelle: LHH

Anzeige

Vorm Hauptbahnhof fahren künftig dann mehr Busse, da die Region als Trägerin des öffentlichen Nahverkehrs im Zuge der Verkehrswende auch das Fahrangebot über den Ernst-August-Platz deutlich erhöhen wird und auch schon erhöht hat: Die Linien 120, 121 und die Sprinterlinie 800 fahren häufiger, die Linie 900 vom A2-Center in Altwarmbüchen wurde zum Fahrplanwechsel verlängert und führt nun über den Vorplatz bis zum ZOB am Raschplatz. Diese Zunahme begrüßt die Stadt ausdrücklich, da es ein gutes Alternativangebot zum Individualverkehr darstelle und die Innenstadt mit Bahnhof besser an den Nahverkehr angeschlossen wird.

Busspuren werden dunkel und sind nicht gepflastert

Wegen der Zunahme des Busverkehrs müssen Teile des Vorplatzes allerdings neu gestaltet werden, da die Stadt keine Pflastersteine verlegen lassen will. Stattdessen ist hinsichtlich von Spurrinnenbildung und Ebenflächigkeit eine länger haltbare und helle Bitumenfläche geplant. Sie soll optisch aber als Pflasterung wirken. Um die Busspur erkenntlich zu machen und Reifenspuren zu verhindern, wird sie dunkel. Wann die Arbeiten genau beginnen, steht aktuell nicht fest.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seitdem die Linie 10 und 17 von der Kurt-Schumacher-Straße vor dem Hauptbahnhof abknicken, durch den Posttunnel fahren und am ZOB enden, rosten die Gleise auf dem Ernst-August-Platz, in der Joachim- und Prinzenstraße vor sich hin. Im Bereich des Schiffgrabens hat die zuständige Infra Strukturgesellschaft die Gleise bereits entfernen lassen und den Hochbahnsteig gleich mit. An der Neugestaltung des Areals, in dem die Schienen entlang liefen, wird seit einigen Wochen bereits gearbeitet – zu erkennen ist ein geschwungener Weg, der sich jetzt längs über die Fläche zieht.

Ein Fußweg mit Bänken, Büschen und Bäumen

Nach Mitteilungen von Andreas Bode, dem Fachbereichsleiter Tiefbau, im jüngsten Bauausschuss pflanze die Stadt dort blau blühende Geophyten an – im Frühjahr erwarte man dann ein ein blaues Farbenmeer. Die Bäume entlang der Straße lässt die Stadt stehen, zusätzlich pflanzt sie in der Nähe des Aegis zehn weitere Bäume. Am neuen Fußweg gibt es zudem Bänke, eingefasst von kleinen Hecken. Wann die restlichen Gleise der Linie 10 und 17 im Bereich der Joachim- und Prinzenstraße entfernt werden, steht noch nicht fest. Am Thielenplatz wird zurzeit das alte Bahn-Verwaltungsgebäude zum Jugendamt umgebaut, danach könnte der Thielenplatz komplett neu gestaltet werden – ohne Gleise.

Von Andreas Voigt