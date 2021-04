Hannover

Die Stadt startet am Montag mit dem Ausbau der Stadtbahngleise vor dem Hauptbahnhof Hannover, die über den Ernst-August-Platz führen. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich bis Anfang November. Während der Bauarbeiten können die Busse nicht über den Ernst-August-Platz fahren, sie werden über die Fernroderstraße umgeleitet, so die Stadt Hannover. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Joachimstraße eingerichtet.

Seitdem die Linien 10 und 17 von der Kurt-Schumacher-Straße vor dem Hauptbahnhof abbiegen, durch den Posttunnel fahren und am Zentralen Omnibusbahnhof enden, werden die Üstra-Gleise auf dem Ernst-August-Platz, in der Joachim- und Prinzenstraße nicht mehr benötigt. Im Bereich des Schiffgrabens hat die Infra Strukturgesellschaft die Gleise bereits entfernen lassen, und den Hochbahnsteig gleich mit.

Schiffgraben: Stadt pflanzt blau blühende Blumen

An der Neugestaltung des Areals wird seit Ende 2020 gearbeitet. Zu erkennen ist ein geschwungener Weg, der sich längs über die Fläche zieht. Die Stadt lässt dort noch Bänke aufstellen und blau blühende Geophyten pflanzen, die an den ehemaligen Schiffgraben erinnern sollen, der dort entlangführte und über dem im Mittelalter Torf und Holz aus Altwarmbüchen nach Hannover transportiert wurde.

Seit dem Winterfahrplan-Wechsel im Dezember 2020 fahren vor dem Hauptbahnhof mehr Busse, da die Region als Trägerin des öffentlichen Nahverkehrs im Zuge der Verkehrswende auch das Fahrangebot über den Ernst-August-Platz erhöht hat. Die Linien 121, 128 und 134 fahren jetzt schon häufiger, die Linie 900 vom A-2-Center in Altwarmbüchen wurde zum Fahrplanwechsel verlängert und führt nun ebenfalls über den Vorplatz bis zum ZOB am Raschplatz. Diese Zunahme begrüßt die Stadt ausdrücklich, da es ein gutes Alternativangebot zum Individualverkehr darstelle und die Innenstadt mit Bahnhof besser an den Nahverkehr angeschlossen werde, hieß es schon Ende 2020.

Eingeschränkte Taxenparkplätze vor dem Hauptbahnhof

Um eine Spurrinnenbildung durch die Busse vorzubeugen, ist eine länger haltbare Bitumenfläche als Ersatz für die Schienen geplant, zudem wird der Bereich dunkel, um die Strecke als Busspur erkenntlich zu machen. Nach dem Umbau ab Ende 2021 werden die Buslinien 121, 128, 134 und 900 dann wieder über den Ernst-August-Platz fahren und die dann barrierefrei ausgebauten Haltestellen bedienen.

Die Erreichbarkeit der Taxenplätze auf der Ostseite des Ernst-August-Platzes wird während der Bauphase zeitweise eingeschränkt sein, so die Stadt weiter. Die Arbeiten lässt sie in mehreren Abschnitten ausführen, um die Beeinträchtigungen für den Fußgängerverkehr und den montags und freitags stattfindenden Markt auf dem Ernst-August-Platz so gering wie möglich zu halten.

Thielenplatz: Bislang kein Termin für Ausbau der Gleise

Wann die restlichen Gleise der Linie 10 und 17 im Bereich der Joachim-und Prinzenstraße entfernt werden, ist aktuell unklar. An der Joachimstraße wird das alte Bahn-Verwaltungsgebäude zum Jugendamt umgebaut, danach könnte die Stadt den Thielenplatz neu gestalten. Ohne Gleise.

Von Andreas Voigt