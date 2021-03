Hannover

Beim digitalen Bildungsgipfel haben sich etwas mehr als 2600 Lehrer aus Norddeutschand mit Chancen und der Notwenigkeit der digitalen Schule in Zeiten der Corona-Pandemie beschäftigt. Das eintägige FOBI Festival Nord wurde vom Büro Hannover des Cornelsen Schulbuchverlags zum ersten Mal organisiert und bot Lehrern ein Forum, die sich auch während der Pandemie in besonderer Weise um Digital-Unterricht bemüht haben.

Wie Nina Toller, Lehrerin und Bloggerin vom Franz-Haniel-Gymnasium Duisburg. In ihrem Blog tollerunterricht.de gibt sie praktische Beispiele und Tipps digitalen Lernens und Lehrens für Kollegen. „Lehrer haben in der Pandemie Herausragendes geleistet, sich gegenseitig unterstützt, sich Tipps etwa über Twitter gegeben wie Schule sowohl als Präsenzunterricht aber vor allem als digitales Homeschooling bis heute möglich und auch attraktiv ist“, so FOBI-Organisator Kai Simpson. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Veranstaltung Online stattgefunden.

Digitaler Unterricht – hier sieht Dorothee Bär, die Staatsministerin für Digitales beim Bund, trotz der Bemühungen der Lehrer im Grundsatz aber weiter erheblichen Nachholbedarf. In ihrem Grußwort kritisierte sie deutlich Versäumnisse der Bundesländer, in deren Verantwortung die Schulbildung liegt. „Jetzt, in der Corona-Krise und in Zusammenhang mit den sich daraus ergebenen Einschränkungen, erleben wir, wie wichtig es gewesen wäre, wenn alle 16 Bundesländer das Thema digitale Bildung auch in dem Jahr davor wesentlich stärker vorangetrieben hätten“, sagte sie.

Digitalisierung in den Schulen dauert zu lange

Trotz aller Bemühungen, auch vom Bund mitten in der Krise, seien Versäumnisse, die in der Vergangenheit da gewesen seien, nicht so schnell aufzuholen. Schnelle finanzielle Hilfen wie der Digitalpakt, der Ausbau des Breitbandes und die Verfügbarkeit von Endgeräten an Schulen, sowohl für Schüler als auch für Lehrer, seien deshalb um so wichtiger, um einen bestmöglichen Unterricht zu schaffen. „Kinder sollen nicht die Verlierer der Pandemie sein“, so Dorothee Bär. Sie hoffe, dass man in Deutschland im Jahr 2021 der digitalen Schule ein Stück näher komme.

Auch Mareike Wulf, die bildungspolitische Sprecherin der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion, äußerte als Teilnehmerin der Diskussionsrunde „Digitale Schule sehr gern - aber was braucht es dafür noch?“, dass die Digitalisierung in Schulen zwar vorankomme, aber nicht schnell genug. „Das FOBI Festival hat es geschafft, dass sich Lehrer in diesen Zeiten vernetzen, Erfolge austauschen und neues Knowhow erwerben. Das ist sehr wertvoll.“

Hannover: Wlan für alle knapp 100 Schulen bis Ende 2022

In Hannover setzt die Stadt aktuell den Medienentwicklungsplan auch mit Geld aus dem Digitalpakt um, musste sich aber jüngst im Schulausschuss den Vorwurf gefallen lassen, die Umsetzung bislang verschlafen zu haben. Hans-Jürgen Licht, Bereichsleitung Schulmanagement, führte aus, dass bis Ende 2022 alle knapp 100 Schulen in Hannover mit einem Basis-Wlan ausgestattet sein sollen.

Eine digitale Vollausstattung haben bislang erst zwölf Schulen, darunter die sechs Pilotschulen aus dem Modellprojekt zum digitalen Lernen, das die Stadt 2016 auf den Weg gebracht hatte. Ab 2023 sollen dann weitere Schulen in Hannover eine Vollausstattung erhalten. Die Kriterien dafür hat die Stadt in mehreren Workshops mit Kommunalpolitikern, Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern und Experten erarbeitet.

Von Andreas Voigt