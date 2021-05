Hannover: Staatsanwalt fordert Gefängnis für „Waffenbraut“

Hannover

Friseurmeisterin Eveline W. (62) soll für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Zumindest wenn es nach dem Staatsanwalt in dem Prozess gegen die „Waffenbraut“ vor dem Landgericht Hannover geht. Er hält sie für schuldig, von dem Waffensteck in der „Waldhütte“ in Barsinghausen (Kirchdorf) gewusst zu haben. Darin befanden sich 55 Schusswaffen, neun halbautomatische Waffen, 159 Waffenteile, 1570 Stück Munition und 26 explosionsfähige Patronen.

„Zu ihren Gunsten spricht nur das Alter“, sagte der Ankläger. Er sprach von einem „wahnsinnigen Wust an Waffen und Waffenteilen“, die in der Hütte gefunden wurden. Darunter auch viele Teile, Pistolen und Gewehre, die nicht der Erlaubnispflicht unterliegen. Eveline W. saß bereits 1998 und 2004 wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz in Untersuchungshaft. 2004 wurde sie zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Eveline W. soll Waffen ihres Mannes verwaltet haben

„Ihr ganzes Leben drehte sich um den Waffenhandel“, so der Staatsanwalt. Allerdings konnte er nach der Beweisaufnahme kein gewerbsmäßiges Treiben der Angeklagten feststellen. Dafür reiche die Beweislage nicht aus.

Der Ankläger stufte Eveline W. als „Buchhalterin“ ein. Während ihr Mann Winfried (70) aus unbrauchbaren Waffen wieder funktionsfähige machte, sei sie für die Verwaltung der Pistolen und Gewehre verantwortlich gewesen. Winfried W. sitzt in Spanien in Haft. Dort wird gegen ihn wegen Zugehörigkeit einer kriminellen Vereinigung, Waffen- und Munitionsschmuggel ermittelt. Mit ihm in Haft sitzt der Neo-Nazi Thilo K. (54). Ein beeindruckendes Video der spanischen Polizei zeigt, die Nazi-Devotionalien-Sammlung von K. („Hitler-Museum“) und die Waffen der beiden. Sie hätten damit einen Privatkrieg anzetteln können.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stattdessen soll Winfried W. alte Sturmgewehre der jugoslawischen Armee (Zastava M70) wieder funktionsfähig gemacht haben. Damit haben laut Guardia Civil Drogenbanden an der Costa del Sol ihre Fehden ausgetragen. Eveline W. und ihr Mann sind 2013 nach Spanien ausgewandert. Dort leben sie nach Aussage der Angeklagten von der Rente ihres Mannes (1000 Euro).

Ihr Anwalt, Sascha Gramm, forderte einen Freispruch. „Es kann nicht zweifelsfrei ein Handel mit erlaubnispflichtigen Waffen nachgewiesen werden“, sagt er. Es gebe auch keinen Beweis, dass sie von dem Waffenversteck wusste. In dem mit losen Steinen zugestellten Erdloch hinter einem Dixi-Klo gebe es keine Spuren seiner Mandantin. Die Polizei fand lediglich eine Zigarettenkippe mit ihrer DNA vor dem Versteck. Das Urteil wird am 18. Mai verkündet.

Von Thomas Nagel