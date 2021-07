Hannover: St. Franziskus Gemeinde kann weiter Obdachlosen helfen

Hannover

Seit 16 Jahren hilft Pfarrer Arnold Richter von der katholischen St. Franziskus Gemeinde (Vahrenheide) Obdachlosen. Jeden Sonnabend zwischen 12 und 13 Uhr steht er mit seinem VW-Transporter auf dem Raschplatz und verteilt Brötchen, Kaffee und Würstchen an etwa Bedürftige. „Sonnabends haben die sozialen Einrichtungen geschlossen, deshalb schließen wir diese Lücke“, sagt er.

Doch nicht nur Menschen werden älter, sondern auch Autos. Aus diesem Grund benötigte die Gemeinde ein neues Fahrzeug, um Speisen und Getränke zum Raschplatz zu schaffen. Da kam der Verein „Officium“ ins Spiel. Der Vorsitzende, Adrian Marius Grandt, stieß eine Spendenkampagne an. „Unser Verein unterstützt soziale Projekte“, sagt er. So zum Beispiel ein Hospiz in Hannovers Partnerstadt Posen.

Am vergangenen Sonnabend überreichte Grandt dann dem Pfarrer einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro. Der Transport zur Speisung der Armen ist also auch in Zukunft gesichert. Doch da gab es schon das nächste Problem. Dem Pfarrer und seinen Helfern wurde der Zutritt auf den Raschplatz verweigert.

Ihm fehle eine Genehmigung und überhaupt gebe es auf dem Raschplatz ein Überangebot an sozialen Dienstleistungen, lautete die Begründung. „Uns war gar gar nicht bekannt, dass wir eine Zugangsgenehmigung benötigen“, war der Geistliche verwundert. Sein Fahrzeug stand zuletzt immer in der Nähe der Polizeiwache und die Ordnungshüter haben nie irgendwelche Einwände erhoben.

Für Thomas Heinemann, Geschäftsführer der Hannover-Region-Grundstücksgesellschaft (HRG), konnte das Problem ebenfalls nicht nachvollziehen. Die HRG ist Verwalter der Immobilie Raschplatz. Kurz entschlossen holte er Vertreter der Stadt und vom Kontaktladen Mecki an einen Tisch und das Problem war vom selbigen. Am Dienstag überreichte Thomas Heinemann Pfarrer Richter die schriftliche Genehmigung, jeden Sonnabend wieder Speisen und Trank an die Bedürftigen verteilen zu dürfen – und zwar auf dem Raschplatz.

Von Thomas Nagel