39 Tage ist Margitta D. aus Hannover-Lahe inzwischen verschwunden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei und Öffentlichkeitsfahndungen gibt es weiterhin keine Spur von der 68-Jährigen. Aber die Ermittler geben nicht auf – und starteten am Freitag einen weiteren Versuch, die Frau zu finden. Dabei soll ein neues Foto von dem Pedelec (Vergleichsmodell) helfen, mit dem die Hannoveranerin am Tag ihres Verschwindens unterwegs war.

Margitta D. hatte ihr Zuhause in einem Wohngebiet in Lahe am Nachmittag des 14. Dezember verlassen. Mit dabei hatte sie ihr Pedelec. Die 68-Jährige ist seither wie vom Erdboden verschluckt – es gibt keinen Hinweis auf den Verbleib der Seniorin.

In dem Pedelec von Margitta D. (hier ein Vergleichsmodell) sieht die Polizei einen neuen Ermittlungsansatz. Quelle: Polizei Hannover, Klehm

Fahrrad als neuer Ermittlungsansatz

In dem Pedelec sieht die Polizei nun einen neuen Ermittlungsansatz. Die Beamten haben sich ein neues Foto von einem Vergleichsmodell besorgt. Sie hoffen, dass Zeugen sich wegen des Fahrrads an Margitta D. erinnern und Hinweise geben können, die zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls führen.

Bei dem Pedelec der 68-Jährigen handelt es sich um ein Damen-Elektrofahrrad der Marke Kalkhoff, das grau-weiß lackiert ist. Beim Original ist, anders als auf dem Foto, auch der Vorderreifen schwarz – also nicht weiß abgesetzt. Auffällig ist zudem eine rote Klingel.

Seit Mitte Dezember läuft eine umfangreiche Suche nach Margitta D. Daran beteiligt waren bislang neben zahlreichen Beamten auch ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde. Die 68-Jährige hat beim Verlassen des Hauses am 14. Dezember keine persönlichen Gegenstände mitgenommen – Scheck- und Versichertenkarte, Führerschein, Handy sowie Bargeld hatte sie daheim gelassen. Laut Polizeisprecherin Natalia Shapovalova könne man „nicht ausschließen, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befindet“.

Hinweise an das Polizeikommissariat Lahe unter der Telefonnummer (0511) 1093317.

Von Britta Mahrholz