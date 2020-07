Hannover: Sprinter-Linien 800 und 900 fahren bis in die City

Hannover

Üstra und Regiobus werden zum Fahrplanwechsel die Sprinter-Linien 800 ( Sehnde-Hannover) und 900 ( Burgdorf-Hannover) künftig bis in die Stadtmitte führen und die Takte verdichten. „Die sieben Sprinter-Linien sind ein Erfolgsmodell“, sagte Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover, am Freitag. Die Regiobus verzeichne rund 770.000 mehr Fahrgäste auf den Linien 300, 400, 500, 600, 700 und 900. Das sind 2000 Menschen am Tag mehr, die diese Linien nutzen. Die Linie 800 fährt im Auftrag der Üstra.

Um dieses Erfolgsmodell auszubauen, wird die Linie 900 ab Dezember über die aktuelle Endhaltestelle Altwarmbüchen bis zum ZOB fahren. Das werde dann über die Podbi, Lister Turm, über den Zoo und die Musikhochschule geschehen.

Verdichtung der Takte auf 15 Minuten geplant

„Perspektivisch wollen wir diese Linie über die Waldchaussee führen“, erklärte Franz. Derzeit ist diese Straße am Wochenende für den Verkehr gesperrt. Da auf dieser Straße eine Brücke modernisiert werden müsse, sei das aber zeitnah nicht machbar. Politisch ist diese Linienführung umstritten. Franz rechnet frühestens in drei, vier Jahren mit einer Öffnung der Waldchaussee am Wochenende.

Die Linie 800 wird ab Dezember nicht am Altenbekener Damm (Höhe Gilde-Brauerei) enden. Dieser Bus werde entlang am Maschsee zum Kröpcke fahren, erklärte Üstra-Vorstand Denise Hain. Bei beiden Linien ist die Verdichtung auf einen 15-Minuten-Takt geplant (bislang 30-Minuten-Takt). Verkehrsdezernent Franz bezifferte die Kosten für diese Verbesserungen auf 3,2 Millionen Euro.

Regiobus nutzt jetzt Hybride

Am Freitag stellte die Regiobus ihren ersten Hybrid-Bus vor. Er wird ab August auch auf den Sprinter-Linien im Einsatz sein. Das Unternehmen setzt zunächst drei Hybrid-Busse ein. „Damit beginnt für uns der Einstieg in die E-Mobilität“, erklärte Geschäftsführerin Elke van Zadel. Ein Hybrid-Bus kostet 280.000 Euro, ein Drittel der Kosten trägt die Landesnahverkehrsgesellschaft.

Die Region versteht den Ausbau und Modernisierung der Sprinter-Linien als einen Baustein der Verkehrswende. So werden die Busse sukzessive mit Wlan, USB-Ladebuchsen und Monitoren ausgestattet. Die Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut und mit Fahrradabstellanlagen ausgestattet. Bei den Linien 500 und 700 werden 80 von 134 Haltestellen noch in diesem Jahr behindertengerecht sein.

Bei der Linie 400 gibt es an 27 von 36 Haltestellen bereits Fahrradparkplätze. Bis einschließlich 2021 sind an gut frequentierten Haltepunkten digitale Fahrgastinformationen geplant – 175 an der Zahl.

