Unfall mit Linienbus in Springe – Frau (47) schwer verletzt

Auf der Eldagsener Straße ist es am Montag zu einem schweren Unfall mit einem Linienbus gekommen, bei dem eine 47 Jahre alte Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 12.30 Uhr ereignet, die Eldagsener Straße blieb für Stunden gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 44 Jahre alte Fahrer eines Tiguans auf der Eldagsener Straße stadteinwärts nach Springe unterwegs, hinter ihm fuhr ein Linienbus. Auf Höhe der Einfahrt zum Pflegeheim wollte der Tiguan-Fahrer dann links abbiegen und hielt – um den Gegenverkehr durchzulassen. Der hinter dem Wagen fahrende Bus bemerkte den Halt offenbar zu spät und fuhr auf den Tiguan auf. Laut Polizei schwenkte der Busfahrer (51) noch nach links und geriet damit auf die Gegenfahrbahn.

47 Jahre alte Frau wird in ihrem Skoda eingeklemmt

In diesem Moment kam eine 47-jährige Frau mit ihrem Auto angefahren und prallte frontal mit dem Linienbus zusammen, so die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau in ihrem Wagen eingeklemmt, sie musste durch alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr aus ihrem Skoda Fabia befreit werden. Der Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Von Andreas Voigt