In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei in Hannover drei Sprayer erwischt, während sie Güterwaggons mit Graffittis besprühten.

Laut Polizei haben aufmerksame Anwohner kurz nach ein ein Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie gesehen hatten, dass an der Straße „Göttinger Hof“ in Ricklingen drei Personen (20, 20, 26 Jahre) unter einem Zaun durchgekrochen und so auf das Bahngelände gelangt sind und ihre „Arbeit“ an den Waggons begannen.

Das Betriebsgelände sei „großräumig umstellt“ worden. Nachdem die Sprayer die Polizei bemerkt hatten, versuchten sie zu fliehen. Zwei konnten dennoch unmittelbar festgenommen werden, der Dritte wurde mit Hilfe eines Polizeihundes schnell aufgespürt. Auch ein Polizeihubschrauber war bei dem Einsatz dabei. Gegen die drei Sprayer wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

