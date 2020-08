Hannover

Sie sind lernwillig. Sie sind interessiert. Sie sind pünktlich. Sie kommen in so sauberer Kleidung wie es möglich ist. Sie sind nicht alkoholisiert, obwohl es über sie heißt, sie würden sich ständig betrinken. Und sie sind unfassbar glücklich, eine Chance bekommen zu haben, dem Elend zu entrinnen: Elf polnische Männer, wohnungs- und obdachlos, der deutschen Sprache (noch) kaum mächtig, drücken drei Monate lang an vier Tagen jeweils vier Stunden die „Schulbank“ bei der Awo in der Deisterstraße 85 (Linden) und bekommen dort Deutschunterricht.

Praktikum bei Asphalt

Am fünften Tag wird nicht geruht, denn immer wieder freitags verkaufen diese Männer im Rahmen eines Praktikums bei Asphalt das gleichnamige Straßenmagazin, können so ihre Sprachfähigkeiten in der Praxis verbessern und verdienen sich ein kleines Geld (1,10 Euro pro Zeitung) dazu. Danach winkt zumindest für sechs Monate ein Minijob bei Asphalt, wenn sie nicht schon eine andere Arbeit gefunden haben.

Rückenwind für Musterschüler

Diese Musterschüler sind lebendiger Teil eines Projekts namens „Sprache und Arbeit“, das die Awo mit dem Straßenmagazin Asphalt durchführt und das von der Stiftung des Ärztepaars Ricarda und Udo Niedergerke und dem Integrationsfonds der Stadt Hannover mit insgesamt rund 12.000 Euro unterstützt wird. Über den Lernstoff hinaus ist natürlich auch fürs Mittagessen und die Stadtbahnkarten für alle gesorgt. Die Männer zwischen 27 bis 61 Jahren, einer von ihnen taubstumm, zeigen sich sehr dankbar auf der Schulbank. Haben sie drei Monate durchgehalten, bekommen sie einen Minijob bei Asphalt.

„Menschen können es so schaffen, mit ein bisschen Rückenwind aus ihrer prekären Lebenssituation herauszukommen“, sagt Gabi Schuppe, Fachbereichsleiterin bei der Awo. „Das Entscheidende ist, das man den Menschen etwas gibt, das ihnen die Möglichkeit gibt, sich weiter zu entwickeln. Die Männer hier sind hochmotiviert, schlagen täglich pünktlich auf und wollen unbedingt die Sprache lernen. Das hat mich selber etwas überrascht.“

Hoffnung in vernünftiger Unterkunft

80 Prozent der Schüler kämen übrigens aus der Jugendherberge beziehungsweise aus dem Naturfreundehaus, wo obdachlose Menschen in Corona-Zeiten übergangsweise untergebracht waren. Schuppe: „Das zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, dass die Leute einen geschützten Raum bekommen.“

Niemand weiß genau, wie viele es sind

Auf die Frage, wie viele Polen schätzungsweise in Hannover auf der Straße leben, sagt Asphalt-Geschäftsführer Georg Rinke: „Wir wissen ganz genau, wie viele Fische wir jährlich aus dem Maschsee herausfischen dürfen, damit er nicht überfischt wird. Aber wir haben in Hannover keine Ahnung davon, wie viele Obdachlose es überhaupt gibt. Geschweige denn welcher Nationalität sie angehören.“

