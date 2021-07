Hannover

Die Stadt verlängert die gebührenfreie Nutzung von Sporthallen, Sportstätten und Bädern über den 30.Juni hinaus bis zum 30.September. Man wolle damit die hannoverschen Sportvereine und den Vereinssport unterstützen und ihnen in einer schwierigen Lage helfen, so die Verwaltung am Donnerstag. Die Gebührenfreiheit war im Rahmen des Stabilitätspaktes zu Beginn des Jahres festgelegt worden.

Wegen der Auflagen durch die Corona-Pandemie war von Januar bis April des Jahres generell kein Vereinssport in den städtischen Sporteinrichtungen möglich gewesen, erst im Mai konnten in sehr begrenztem Rahmen Individualsportangebote der Vereine starten. Der Stadtsportbund war deshalb mit der Bitte an die Stadt Hannover herangetreten, die Gebührenfreiheit für die Vereine nochmals zu verlängern.

Stadt verzichtet auf etwa 300.000 Euro Einnahmen

„Die Sportvereine in Hannover leisten hervorragende Arbeit und ihre Angebote sind absolut unverzichtbar. Die Corona-Pandemie hat sie aber in eine sehr schwierige Lage gebracht. Wir wollen unser Möglichstes tun, um sie zu unterstützen und damit den Sportbetrieb in unserer Stadt“ so Sportdezernentin Konstanze Beckedorf.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt verzichtet damit auf rund 300.000 Euro Gebühren-Einnahmen, die sie bis Ende September bekommen hätte. Für die Vereine bedeute dies aber in der gegenwärtigen Situation eine spürbare Erleichterung: „Die Verlängerung der Maßnahmen zugunsten des Sports ist der gesamten Verwaltung ein wichtiges Anliegen, die Entscheidung war daher vollkommen unumstritten“, äußerte die Dezernentin weiter.

Von Andreas Voigt