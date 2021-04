Hannover

In der Corona-Pandemie brechen vielen Vereine Einnahmen weg durch Mitgliederaustritte oder geringere Miet- und Sponsoren-Einnahmen. Das stellt sie aktuell häufig vor finanzielle Schwierigkeiten, etwa bei der Begleichung von Krediten für Neubauten oder bei der Umsetzung von geplanten und nötigen Sanierungen. Auf einer digitalen Sportkonferenz „Sportvereinen mehr Perspektiven schaffen“ mit immerhin knapp 100 Sportvertretern hat die SPD Hannover am Mittwochabend nach Lösungsansätzen gesucht – gemeinsam mit Innenminister Boris Pistorius, zugleich auch zuständig für den Sport. Ein Ansatz: Nach Vorbild der geplanten Geschäftsöffnung in Modellkommunen sollten ausgewählten Sportvereinen die Möglichkeit zur Öffnung eingeräumt werden.

Diesen Vorschlag hatte Roland Krumlin, Geschäftsführer beim Stadtsportbund (SSB), vorgebracht und damit offene Türen beim Sportminister eingerannt: „Ein Modellprojekt Sport finde ich gut, aber diese Entscheidung liegt beim Gesundheitsministerium. Als Fachminister werbe ich aber dafür“, so Pistorius. Er schränkte aber auch ein, dass für diese Idee der Spielraum fehle, sollte das Infektionsschutzgesetz kommen, wonach es aktuell aussehe. Ohnehin machte der Minister den Sportvereinen wenig Hoffnung auf eine generelle Verbesserung der aktuelle Situation mit zum Teil erheblichen Einschränkungen im Sportbetrieb: „Wir haben schon eine gewisse Strecke zurückgelegt und werden das bei der aktuellen Inzidienzzahl wohl auch noch weiter tun müssen.“

Hannovers Vereine haben bislang rund 7000 Mitglieder verloren

Nach Angaben von Roland Krumlin haben die Vereine Hannovers in der Pandemie bislang rund 7000 Mitglieder verloren, das sind etwa fünf Prozent der Gesamtmitgliederzahlen. „Das aber bildet nur den Durchschnitt ab, nicht das Schicksal einzelner Vereine.“ Vereine mit über 1000 Mitgliedern haben bis zu 17 Prozent Rückgänge, kleinere Klubs mit bis zu 500 Mitgliedern sogar einen Rückgang von bis 37 Prozent. „Es gibt aber auch 90 Vereine, die haben einen Mitgliederplus“, so Krumlin.

Kritik musste die SPD von Vereinsvertretern dafür einstecken, dass sie in der Ampelgruppe im jüngst von der Stadt verabschiedeten Doppelhaushalt 100.000 Euro beim Sportstättenbau eingespart habe. Der Ansatz beträgt nun 19.000 Euro. Gabriele Steingrube von Linden 07 sagte, der Verein müsse zwei Zäune für zusammen 32.000 Euro austauschen. Aktuell fehlen Linden 07 dem gegenüber rund 10.000 Euro durch etwa 80 Vereinsaustritte. „Wir gehen wir also mit dem Zaun um, wenn es von der Stadt kein Zuschuss gibt?“, fragte sie. Ähnlich äußerte sich der TuS Mecklenheide – für eine dringende Platzumwandlung müsse der Verein 42.000 Euro aufwenden. Ohne Hilfe der Stadt sei dies nun nicht mehr möglich.

SPD verspricht Hilfe, wenn ein Projekt auf der Kippe steht

SPD-Sportpolitiker Angelo Alter entgegnete, die Reduzierung beim Sportstättenbau gelte nur für dieses Jahr, außerdem habe man im Gegenzug die Übungsleiter-Pauschale um 200.000 Euro angehoben, um das Ehrenamt zu stärken. „Was nützt ein neuer Ballfangzaun, wenn dem Verein keine Übungsleiter mehr zur Verfügung stehen, die die Kinder bei ihrem Sport unterstützen?“, fragte Alter. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Der Zaun ist eine Gefahrensituation, und wenn wir ihn einfach wegnehmen, kann jeder auf unsere Anlage.“ Versöhnlich die Einlassung von SPD-Fraktionschef Lars Kelich: „Wenn etwas auf der Kippe steht, dann melden Sie sich. Dann versuchen wir eine Lösung zu finden.“

Ist die Luca-App zur Nachverfolgung von Infektionsketten eine Hilfe für Vereine? „Ja, sie kann ein wichtiger Beitrag bei der Öffnung an bestimmten Stellen sein. Jeder sollte sich die App herunterladen“, riet Boris Pistorius. SPD-Stadtverbandschef Adis Ahmetovic forderte vom Minister noch die zeitnahe Einrichtung eines Sportgipfels mit Vertretern von Land, Kommune, Region und Vereinsvertretern. „Wenn die Inzidienzzahl in ein paar Wochen oder Monaten sinkt, sollten wir einen Stufenplan in der Tasche haben, was dann möglich ist, auch an nachträglichen Gebührennachlässen“, so Ahmetovic.

Stadtsportbund: „Wir brauchen eine Perspektive“

Das wolle er gerne aufgreifen, sagte Boris Pistorius, aber in welchem Rahmen, müsse man sehen. „Vielleicht sollten wir erst mal die Konzepte der Großvereine abchecken, was machbar ist. In einem zweiten oder dritten Schritt ist eine solche Konferenz aber sinnvoll.“ Bleibt noch die Geduld der Vereine: „Wir brauchen eine Perspektive“, flehte beinahe SSB-Geschäftsrührer Roland Krumlin.

Von Andreas Voigt