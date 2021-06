Hannover

Unabhängig von der umstrittenen zeitweisen Sperrung der Schmiedestraße (Mitte) im Zuge des Innenstadtdialogs wird es dort bereits ab Montag zu Sperrungen und Verkehrseinschränkungen kommen. Grund: Bauarbeiten, die bis Mitte November andauern sollen.

Dabei geht es um Vorbereitungen für die im kommenden Jahr beginnende Umgestaltung der Straße. In Teilen der Schmiedestraße werden Stromleitungen sowie in der Schuhstraße einige Hausanschlüsse modernisiert, zudem werden mehrere Hundert Meter Trinkwasserleitungen neu verlegt und ein neuer Hausanschluss für die Fernwärme im Bereich Am Marstall gebaut.

Um weitere Tiefbauarbeiten zu späteren Zeitpunkten zu vermeiden, lässt die Stadt vorsorglich Leerrohre etwa für moderne Datenleitungen oder Beleuchtungen verlegen.

Arbeiten in zwei Bauabschnitten

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Zunächst betrifft es den Abschnitt zwischen der Seilwinderstraße und der Zufahrt zum Parkhaus. Bis Ende Juli wird die Schmiedestraße zwischen Seilwinder- und Schuhstraße für den Straßenverkehr gesperrt. Im Anschluss wird es eine Einbahnregelung vom Parkhaus in Richtung Karmarschstarße geben.

In der zweiten Bauphase erfolgen die Arbeiten zwischen der Zufahrt des Parkhauses und der Straße Am Marstall. In dieser Zeit gilt die Einbahnregelung in Richtung Karmarschstraße zwischen Marstall und Parkhaus.

Fußgänger und Radfahrer sind von diesen Maßnahmen nicht betroffen. Sie können die Schmiedestraße während der gesamten Bauzeit ohne Einschränkngen benutzen. Die Zufahrt in die Grundstücke ist ebenfalls jederzeit möglich. Gleiches gilt für den Lieferverkehr.

Der Beginn des Straßenbaus ist ab Frühjahr 2022 vorgesehen.

Von Andreas Krasselt