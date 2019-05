Hannover

Nach einem Unfall im Weidetorkreisel, Ecke Karl-Wiechert-Allee in Groß Buchholz hat sich ein erheblicher Rückstau gebildet. Die Polizei musste einen Fahrstreifen der Allee in Richtung Weidetorkreisel sperren und empfiehlt den Bereich weiträumig zu umfahren – möglichst über Meyers Garten in Misburg.

Was ist passiert? Offenbar ist die eher schlecht gesicherte Ladung von einem Lkw abgerutscht und auf die Fahrbahn sowie gegen eine Ampel gekippt. Diese muss nun notdürftig repariert und die Ladung wieder gesichert werden. Das soll noch bis etwa 17.45 Uhr der Fall sein.

Bei der Ladung soll es sich übrigens um den Teil eines Kran-Führerhauses handeln.

Von Simon Polreich