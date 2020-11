Die Vollsperrung der Autobahn 2 östlich von Hannover ist beendet. Seit dem späten Nachmittag sind wieder in beide Richtungen befahrbar. Grund für die Sperrung waren Reparaturarbeiten an Hochspannungsleitungen.

Vollsperrung der A2 an zwei Wochenenden: Um die Schäden an den Hochspannungsleitungen zu reparieren wurde die A2 an diesem Wochenende zwischen dem Kreuz Hannover Ost und der Anschlussstelle Lehrte-Ost in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Quelle: Dröse