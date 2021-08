Hannover: Spende für Uli Steins Tierarztmobil

Hannover

Oft sind ihre Hunde die einzigen Freunde obdachloser Menschen, aber so ein Freund kann auch Kosten verursachen, wenn er krank ist: Dafür gibt es zum Glück das Tierarztmobil der Uli-Stein-Stiftung für Tiere in Not. Der zur mobilen Tierpraxis umgebaute Transporter steht jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr auf dem Platz der Basilika St. Clemens in Hannover bereit. Die Hunde werden hier geimpft, tierärztlich behandelt, ihre obdachlosen Herrchen und Frauchen erhalten außerdem kostenlos Hundefutter.

Und es gibt zum Glück andere, die auch wiederum den Tierarztmobil helfen – denn auch hier fallen Kosten an. Wie die Hannoversche Kaffeemanufaktur, die am Mittwoch 352,80 Euro gespendet hat. Das Geld stammt aus dem Verkauf der letzten Uli Stein Blend Sammeldosen mit Kaffeespezialitäten. Die zweite Edition ließ nicht auf sich warten, ab sofort geht ein Teil auch dieses Verkaufserlöses auch direkt an das neue Tierarztmobil in Hannover. „Tierschutz ist für ein Thema, für das wir uns gerne engagieren - und ganz besonders für die obdachlosen Menschen in unserer Mitte sind diese Tiere oft der beste Freund“, sagte Vincent Mecke, Vertriebsleiter der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. “ rue

Von Petra Rückerl