Nicht nur der Harz und der Deister sind aktuell beliebte Ausflugsziele für viele Hannoveraner. Im Herzen der Stadt lockt auch der Maschsee zahlreiche Besucher an. Neben Radfahrern und Joggern sind es besonders die Spaziergänger, die auch an diesem Wochenende das Winterwetter für einen Gang in der Sonne nutzten. Dass seit Freitag jedoch am Nordufer sowie Rudolf-von-Bennigsen-Ufer von 10 bis 16 Uhr ebenfalls Maskenpflicht besteht, schien der Großteil noch nicht mitbekommen zu haben.

Auch Johann Herzen (31) wurde am Sonntag von der Regelausweitung überrascht, erfuhr erst im Gespräch mit dem NP-Reporter davon. „Davon habe ich noch gar nichts mitbekommen. Zum Glück habe ich noch eine dabei, das rettet mich gerade“, war ihm die Situation sichtlich unangenehm. Der Projektleiter aus Herrenhausen ging am Sonntagmittag mit Cousin und Ehefrau am Maschsee spazieren. Zwar habe er einmal kurz in der Ferne einen Polizeiwagen gesehen, von Kontrollen aber nichts mitbekommen.

Viele ohne Maske – Polizeipräsenz überschaubar

So dürfte es vielen gegangen sein. Von patrouillierenden Beamten war am Sonntag wenig zu sehen. Gegen 13.30 Uhr etwa startete lediglich ein Mannschaftswagen am Nordufer, fuhr auf dem Gehweg in Richtung Süden. Zwar informierten die Beamten Spaziergänger über die Tragepflicht des Mund-Nasen-Schutzes, dennoch schienen sie das einzige Einsatzteam an diesem Tag zu sein. Denn erst gegen 15 Uhr startete erneut ein Wagen an gleicher Stelle, fuhr die gleiche Tour.

Kontrolle: Eine Passantin wird von der Polizei aus dem Auto heraus über die Maskenpflicht informiert. Quelle: Nancy Heusel

In der Zwischenzeit von Kontrollen keine Spur. Und das, obwohl sich die Zahl der Passanten zum Nachmittag deutlich vergrößerte, viele weiter ohne Maske unterwegs waren. Am Sonnabend machte die Polizei nach eigenen Angaben noch von Lautsprecherdurchsagen Gebrauch. Am Sonntag wurden Maskenmuffel lediglich aus dem Auto heraus über die Tragepflicht informiert. An besonders stark frequentierten Stellen stiegen die Einsatzkräfte dafür auch aus.

Neue Verordnung: Großteil der Spaziergänger zu zweit unterwegs

Das Pärchen Ole Klein (27) und Thea Petersen (26) bummelten in einer Phase ohne Polizeipräsenz am Maschsee. Sie würden hier regelmäßig spazieren gehen. Dennoch waren auch sie überrascht von der erweiterten Maskenpflicht. „Ich habe mich schon gewundert, warum hier mehr Leute als sonst eine Maske aufhaben“, gestand der 27 Jahre alte Zahnarzt seine Unwissenheit. Ob es ihn störe, an diesem Ort eine tragen zu müssen? „Nein, ich finde es sinnvoll, wo Abstände nicht eingehalten werden können.“ Folglich setzten beide ihren Weg anschließend mit Maske fort.

Überrascht: Das Pärchen Thea Petersen (26) und Ole Klein (27) erfuhr erst im Gespräch mit der NP von der Maskenpflicht am Maschsee. Quelle: Nancy Heusel

Das war speziell im Bereich zwischen Nordufer und Altenbekener Damm am Sonntag der Fall, wo es mitunter auch mal enger wurde. Auffällig aber: Der Großteil war zu zweit unterwegs, es gab nur wenige Gruppen. Eine Regel, die bereits in den Köpfen zu sein scheint. Denn am Sonntag trat die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen in Kraft, wonach maximal fünf Personen aus zwei Hausständen (ein Haushalt plus maximal eine weitere Person) zusammenkommen dürfen.

Rentner: „Sollte selbstverständlich sein, Maske zu tragen“

Gegenüber dem NDR-Funkhaus sorgten ein Geigenspieler und ein Klarinettist für eine musikalische Untermalung des Wintertags. Während sich eine vorbeilaufende Passantin vor dem Hintergrund des Maschsees und der aktuellen Corona-Situation an die untergehende „Titanic“ erinnert fühlte, konnten andere dem ganzen auch etwas Romantisches abgewinnen. Etwa das Ehepaar Martin (86) und Regina (74) Schlichting aus der Südstadt. Auf einer Parkbank sitzend lauschten sie dem italienischen Klassiker „ Santa Lucia“ und genossen die Sonne.

Mit Maske: Das Ehepaar Martin (86) und Regina (74) Schlichting aus der Südstadt genoss am Sonntag das sonnige WInterwetter. Quelle: Nancy Heusel

„Ein wunderschöner Tag“, fand die 74-Jährige. „So kann man dem Winter etwas abgewinnen“, unterstrich ihr Ehemann. Dies gelte auch trotz Maske, die beide aufhatten. Von der Pflicht hätten sie am Morgen im Radio erfahren. Doch auch wenn keine Tragepflicht am Maschsee gelten würde, betont der 86-Jährige in Richtung aller Muffel: „Es sollte in dieser Zeit selbstverständlich sein, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Sonst bekommen wir die Epidemie nie in den Griff.“

