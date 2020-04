Corona-Krise: Sparkasse Hannover rechnet mit Kreditausfällen

Hannover

Noch gibt es keine Kurzarbeit bei der Sparkasse Hannover. Den Kundenzugang in etlichen Filialen aber musste sie in Folge der Corona-Krise einschränken. Die Pandemie wird erhebliche Auswirkungen haben, sagt der neue Vorstandschef Volker Alt. Er erwartet eine „erhöhte Zahl von Kreditausfällen“ – ganz einfach, weil beim hannoverschen Marktführer in der Immobilienfinanzierung wegen Kurzarbeit und Jobverlust nicht mehr alle Kunden pünktlich zahlen können.

„Die Immobilienpreise werden wohl stabil bleiben“, nimmt Vorstand Marina Barth Anlegern eine Sorge. Hannover sei schließlich kein Hotspot mit erheblichem Preisanstieg. Aber bei Investments stark gefragt: Der Bestand an privaten Baufinanzierungen hat um 237 Millionen Euro auf 5,1 Milliarden Euro zugenommen. Der Bestand der gewerblichen Baufinanzierungen ist um 420 Millionen Euro auf drei Milliarden Euro gewachsen.

Anzeige

Bilanzsumme um eine Milliarde Euro gestiegen

Damit ist schon der wesentliche Treiber für eine Entwicklung genannt, die Alt „sehr zufriedenstellend“ findet. Die Sparkasse Hannover hat eine neue Rekordmarke im Geschäftsjahr 2019 gesetzt: Die Bilanzsumme stieg auf 16,5 Milliarden Euro (plus 1,2 Milliarden Euro oder 8,1 Prozent), das Betriebsergebnis vor Risikovorsorge auf 125,2 Millionen Euro ((plus 14,1 Millionen oder 14,1 Prozent).

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

„Deutlich effektivere Strukturen im Kundengeschäft bei gesenkten Kosten wirken sich aus“, sagt Alt und lobt die Erfolge des Umbauprogramms „Sparkasse 2020“, das mit Filialschließungen und Reduzierung der Mitarbeiter (jetzt 1734, 66 weniger als im Jahr 2018) einherging.

Gedanken zu Schließungen „im Hinterkopf“

„Mit weiteren Schließungen ist zu rechen“, sagt Vorstand Kerstin Berghoff-Ising. Gedanken dazu seien „im Hinterkopf“; noch stünden keine Details. Denn zunächst will sich das Kreditinstitut an die Modernisierung von Filialen machen, sie öffnen auch für Lesungen und andere Formen von Zusammenkünften. 30 Millionen Euro gibt die Sparkasse dafür aus. Die Filiale Linden ist das Pilotprojekt.

Die Kunden haben bei der Sparkasse um 12,9 Milliarden Euro auf der Kante, plus 889 Millionen Euro oder 7,2 Prozent. „Das Zinsumfeld lässt das klassische Sparbuch auf Jahre unattraktiv bleiben,“ sagt Alt. Erstmals gilt auch für Privatkunden ein Verwahrentgelt - uunächst nur für eingeführt.“ Dies gilt erst einmal lediglich für Neukunden, die bei einem Guthaben von 100.000 Euro und mehr auf ihrem auf ihrem Girokonto 0,5 Prozent Zinsen zahlen müssen. Für die Bestandskunden kommt das Verwahrentgelt 2021, bei einem Guthaben von 500.000 Euro und mehr. Die Regelungen betreffen laut Alt weniger als fünf Prozent der Neu- und weniger als 0,5 Prozent der Bestandskunden.

Ein Ärgernis des Jahres 2019 ist so gut wie abgehakt - die Schließfachaufbrüche in den Filialen an der Limmerstraße ( Linden) und der Ferdinand-Wallbrecht-Straße 42 (List), bei denen ein Schaden in Millionenhöhe entstand. Man habe „mit fast allen Kunden Lösungen gefunden“, so Berghoff-Ising. „Wir hoffen, dass so etwas nie wieder passiert.“

Lesen Sie auch.

Von Vera König