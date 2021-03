Hannover

Zu kühl sei die Bauverwaltung mit dem Thema in der Vergangenheit umgegangen, lautete ein Vorwurf. Zudem hat diese mit dem städtischen Gebäudemanagement eine weitere Riesenaufgabe dazu gekommen. Deshalb wechselt schon bald die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen aus der Verantwortung von Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) ins Sozialdezernat von Sylvia Bruns (FDP). Das hat die Politik am Mittwoch einstimmig im Bauausschuss beschlossen.

Auch Oberbürgermeister Belit Onay steht hinter diesem Schritt. Er will diesen sogar noch schneller über die Bühne bringen, als die Politik es fordert. Sie hatte in einem gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen, FDP, der Gruppe Linken und Piraten sowie der Satiregruppe „Die Partei“ die Umstrukturierung bis Ende 2021 gefordert. Onay strebt diese bereits für den Sommer an.

Immer wieder Probleme bei der Unterbringung

Für Flüchtlinge und Obdachlose war das Sozialdezernat schon jetzt zuständig. Für die reine Unterbringung hatte jedoch bisher die Bauverwaltung die Verantwortung. Aus Sicht der Politik kam es dadurch immer wieder zu Schwierigkeiten. „In der heutigen Praxis führt diese Aufteilung oft zu zusätzlichen Abstimmungsbedarfen und langen Entscheidungswegen und letztendlich zu Ineffizienz“, kritisiert sie in ihrem gemeinsamen Antrag. Deshalb soll das Dezernat von Bruns das Thema komplett übernehmen. Die dafür aktuell noch zuständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Bauverwaltung kommen unter ihre Verantwortung.

Dafür soll sogar der neue Fachbereich „gesellschaftliche Teilhabe“ gegründet werden. Unterschiede zwischen Flüchtlingen und Obdachlosen sollen bei der Unterbringung künftig nicht mehr gemacht werden. Das erfordert laut Politik „eine veränderte Haltung und Arbeitsweise“. Sie verspricht sich von der Neustrukturierung eine „erhebliche Verbesserung der städtischen Leistungen“.

Von Christian Bohnenkamp