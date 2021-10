Hannover

Die Beschwerdeliste von Verena Schindler, Betreiberin vom Restaurant 11A und der Weinbar IhmeRauschen nebenan, ist recht lang. Sie reicht von unzureichender Reinigung des Küchengartenplatzes nach den Partynächten bis hin zur Schließung der öffentlichen Toilette auf dem Platz ab 22 Uhr. „Die Partys gehen aber viel länger. Was nach 22 Uhr passiert, kann sich jeder vorstellen“, sagt die Gastronomin. Sie habe mit den Partymachern schon öfter das Gespräch gesucht, berichtet Verena Schindler. „Jeder einzelne ist nett. In der Gruppe aber bekommt das Geschehen dann eine Eigendynamik, die kaum mehr zu kontrollieren scheint.“

Heißt konkret: Am vergangenen Wochenende hatte es wieder einmal blutige Auseinandersetzungen unter Feiernden gegeben, Mitte September war es am Küchengarten zu einer Messerstecherei mit mehreren Verletzten gekommen. Verena Schindler macht für das 11A bis zum 3.November Betriebsferien, die Lokalität auf dem Küchengarten hat sie am Montag mit einem Bauzaun abgesperrt – aus Sorge vor Vandalismus. „Damit ich keinen Scherbenhaufe habe, wenn ich wieder öffne“, sagt sie. Und das IhmeRauschen öffne sie erst wieder, sobald sich ihre Gäste wieder ohne Beeinträchtigung draußen hinsetzen können. Auch wenn sich das witterungsbedingt ohnehin bald erledigt haben dürfte.

Neue Bürgerinitiative bereitet einen offenen Brief vor

Die Forderung nach einem Alkoholverbot im Bereich der Partyzone am und auf dem Küchengarten – wie auch in anderen Lindener Bereichen wie der Limmerstraße – haben Politiker am Montag nicht erhoben – sie habe auch keinen Zweck. Ein Alkoholverbot, noch dazu in einem Stadtbezirk, ist rechtlich nur sehr schwer durchsetzbar, andere Städte sind mit dem Versuch vor Gericht schon gescheitert. Debatten darüber wurden in Hannover dennoch in der Vergangenheit immer mal wieder geführt, zuletzt am Weißekreuzpatz, doch ohne Ergebnis. Auch jetzt ist nichts geplant.

„Akut ist nichts zu machen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Doch selbst wenn ein Alkoholverbot möglich wäre – die Stadt sieht sich personell gar nicht in der Lage, die Einhaltung eines Verbotes zu kontrollieren. „Es fehlt an der Umsetzbarkeit.“ Im Stadtteil wollen die Bürger die Situation nicht auf sich beruhen lassen. Vor wenigen Wochen hat sich die Bürgerinitiative (BI) Küchengartenplatz gebildet, zu der schon rund 45 Interessierte gehören. Sie verfassen aktuell einen offenen Brief, in dem die BI auf die unzumutbaren Missstände hinweisen will. Im Freizeitheim Linden soll es am Mittwoch das nächste Treffen geben.

SPD: „Wollen keine Verbote, sie sorgen nur für Verdrängung“

Mit dabei ist dann auch Verena Schindler, die genug hat vom Vandalismus an ihrem Lokal und dem permanenten Aufräumen drumherum: „Sonnabend, Sonntag und Montag fegen wir zehn Säcke Müll zusammen“, sagt sie. Unverständlich findet sie es, dass für die Reinigung des Küchengartes mit den Grünflächen insgesamt fünf verschiedene Müllentsorger zuständig sind, die an verschiedenen Tagen nur dort reinigen, wofür sie zuständig sind. „Diese Arbeit einheitlich zu koordinieren, dafür scheint der politische Wille nicht da zu sein“, so die Gastronomin.

Reste der Partienächte: Am Montag war der Küchengartenplatz noch mit Müll überzogen. Für die Reinigung des Platzes gibt es fünf verschiedene Zuständigkeiten. Quelle: Wallmüller

„Wir wollen keine Verbote, denn die sorgen nur für eine Verdrängung“, sagt Matthias Voß, SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtbezirksrat Linden-Limmer. Die friedlich Feiernden und die Straftäter dürfte man auch nicht in einen Topf werfen, denn das würde der Sache nicht gerecht werden. „Die Straftaten fallen in die Zuständigkeit der Polizei, und da hoffe ich, dass sie die stark in den Fokus rückt“, so Voß weiter. Dass die Polizei vor einiger Zeit ihre Station von Linden nach Limmer verlegt hat, habe sich nach seiner Einschätzung nicht negativ auf den Stadtteil Linden ausgewirkt. „Nein, die Polizei lässt ihre Arbeit nicht schleifen.“

Gespräche mit Uni-Fachschaften laufen bereits

Politisch, sagt Matthias Voß, sei man schon vor einiger Zeit tätig geworden. Das Kollektiv Siebzehn – ein Zusammenschluss junger Leute aus der Kreativ- und Veranstaltungsszene – sei bereits mit den jungen Partygängern im Austausch – mit ausdrücklicher Unterstützung durch den Stadtbezirksrat. Ein Ansatz: Das Anbieten von Alternativorten, um das Aufkommen zu verteilen. „Es hat bereits einen Austausch gegeben mit einzelnen Fachschaften an der Universität“, sagt Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (Grüne).

Das Phänomen des Partymachens auf öffentlichen Plätzen trete seit Jahren verstärkt zu Beginn der Sommer- und Wintersemester auf. „Offenbar herrscht bei Erstsemestern die Meinung vor, Linden sei rechtsfreier Raum und dort könne man feiern, wie und wo man möchte. Dem ist natürlich nicht so, und das versucht das Kollektiv siebzehn mit den Fachschaftsgesprächen zu erreichen“, so Grube. Was man noch machen könnte? „Da habe ich keine Ideen.“

Abgesperrt: Das Restautant 11A ist seit Montag komplett eingezäunt. Es macht bis zum 3. November Betriebsferien. „Ich will keinen Scherbenhaufen haben, wenn ich wiederkomme“, sagt Betreiberin Verena Schindler. Quelle: Wallmüller

