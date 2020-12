Hannover

Nur wenige Tage nach dem offiziellen Impfstart in Deutschland ist die Diskussion um mögliche Sonderrechte für Geimpfte entbrannt. Die Idee: Wer zweimal gegen das Coronavirus geimpft wurde, soll wieder vermehrt am „normalen“ Leben teilhaben. Das kann für Restaurant-Besuche, Fußballspiele, Konzerte aber auch für Flugreisen gelten.

Bislang stößt diese Überlegung überwiegend auf Ablehnung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) lehnt Sonderrechte für Geimpfte ab. „Keiner sollte Sonderrechte einfordern, bis alle die Chance zur Impfung hatten“, so Spahn. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) lehnt Privilegien ab. Diese kämen einer Impfpflicht gleich. Und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) warnt vor einer „reinen Phantomdebatte“.

Montgomery fordert „ethische Diskussion über Sonderrechte“

Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, spricht sich hingegen dafür aus, eine ethische Diskussion über Sonderrechte für Geimpfte oder Nachteile für nicht Geimpfte nicht grundsätzlich auszuschließen. Noch sei es dafür allerdings zu früh. „Im Moment, wo man gar nicht allen Menschen eine Impfung anbieten kann, verbietet sich ein solches Vorgehen.“ Montgomery verwies dabei auf Einreiseverbote einiger Länder für Menschen, die nicht gegen Gelbfieber geimpft sind. Zudem gebe es mittlerweile eine Masern-Impfpflicht als Voraussetzung für Kita- und Schulkinder in Deutschland.

Plant Tui Sonderrechte-Regelung für Flugreisende?

Die Umsätze des Reisekonzerns Tui sind in der Corona-Pandemie extrem eingebrochen. Die Aussicht auf Impfungen lasse die Nachfrage nach Sommerurlaub 2021 deutlich steigen, verkündete Tui-Chef Fritz Joussen Anfang Dezember hoffnungsvoll. Sind Sonderrechte für Geimpfte bei der Tui denkbar? „Von unserer Seite gibt es solche Planungen nicht“, so Tui-Sprecher Aage Dünhaupt.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr lehnt eine Impfpflicht, wie sie die australische Fluggesellschaft Quantas plant, bisher ab. Gegenüber der „ Welt am Sonntag“ sagte er jedoch: „Persönlich gehe ich davon aus, dass bei Interkontinentalflügen auf bestimmten Strecken künftig jeder Passagier entweder getestet oder geimpft ist." Wenn eine ausreichende Immunität der Weltbevölkerung erreicht sei, würde das Impfzertifikat dann überflüssig.

Das sagen Deutsche Bahn und Üstra zur Debatte

Die Deutsche Bahn will sich gar nicht an der Debatte um Sonderrechte beteiligen. „Wir stehen in ständigem Austausch mit Regierung und Behörden und setzen deren Verordnungen um“, erfuhr die NP auf Anfrage. Bei der Üstra gebe es „ keine Überlegungen hinsichtlich Sonderrechten für Corona-Geimpfte“, so Sprecher Udo Iwannek: „Entsprechende Entscheidungen dazu müssten aus der Politik kommen.“

Dehoga lehnt Sonderrechte für Geimpfte ab

Klar Stellung bezieht der niedersächsische Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga). Geschäftsführer Rainer Balke sagt: „Sonderrechte für bereits Geimpfte lehnen wir ab.“ Wenn es Sonderrechte gebe, müsste das auch kontrolliert werden, so Balke: „Vermutlich würde diese Kontrollpflicht teilweise auf das Gastgewerbe ausgelagert werden. Das wäre ein zusätzlicher Aufwand, der zugleich Ärger und Zwietracht mit sich bringen würde.“ Der Dehoga-Chef ergänzt: „Und wie sollte ein Gastronom überhaupt nachprüfen können, dass jemand korrekt geimpft wurde und Sonderrechte einfordern darf?“

Hannover Concerts: „Wir sind für Jedermann da“

Und was halten Hannovers Kulturbetriebe von Sonderrechten? Bei der Staatsoper stand das Thema bisher nicht zur Diskussion. Sprecherin Christiane Hein geht aber davon aus, dass zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich darüber diskutiert werde: „Im Moment freuen wir uns, wenn wir überhaupt wieder Publikum empfangen dürfen.“ Bei Hannover Concerts freut man sich über den Impfstart, der Weg zurück zur Normalität und damit auch zu Events und Konzerten sei dennoch ein sehr weiter, so Chef Nico Röger. Er hält die Debatte um Sonderrechte für verfrüht und sagt: „Wir als Veranstalter wollen uns an dieser Debatte nicht beteiligen. Wir sind für Jedermann da und wollen Menschen, die ungeimpft sind, nicht ausschließen. Das käme einer versteckten Impfpflicht gleich.“

Erhöhen Sonderrechte die Impfbereitschaft der Bürger?

Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes hält eine Impfpflicht in der Pandemie nicht für erstrebenswert, sagt aber: „Wer sich impfen lässt, handelt sozial.“ In möglichen Sonderrechten sieht er daher auch eine Chance: „Eine Bevorzugung Geimpfter durch private Anbieter – natürlich erst, wenn ausreichend Impfstoff für alle zur Verfügung steht – könnte helfen, die Impfmotivation zu erhöhen. Schließlich geht es darum, Schaden von Mitmenschen abzuwenden.“

Von Britta Lüers