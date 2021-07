Das Schuljahr, das durch Homeschooling und viel Hin und Her geprägt war, ist zu Ende. Ein Grund zum Aufatmen. Aber haben Kinder dieses Jahr genug gelernt? Sollten sie in den Sommerferien Schulstoff nachholen oder doch lieber Pause machen? NP-Redakteurin Maike Jacobs hat sich an den Schulen umgehört.