Hannover

Mitten in der vierten Corona-Welle rät Verkehrsminister Volker Wissing von Reisen an Weihnachten ab. Denn gerade in der Weihnachtszeit reisen viele Menschen zurück zu ihren Familien in die Heimat oder versuchen dem grauen Winterwetter mit einem Urlaub in den Süden zu entfliehen.

Ist das in der aktuellen Situation vertretbar? Die NP hat in Hannover-Langenhagen nachgefragt, was die Pläne der Menschen an Weihnachten sind – und ob sie vorhaben zu verreisen oder nicht.

Die Meinungen sind verschieden: Marvin Burkhardt (23) hat zwei Kinder mit denen er den Rest der Familie besuchen möchte. Deshalb ist für Weihnachten geplant zwischen Niedersachsen und Brandenburg hin- und herzufahren: „Wir halten Kontaktbeschränkungen ein“, sagt er. Auch würden nur ebenfalls geimpfte Personen besucht: „Deshalb denke ich, dass wir uns nicht allzu viele große Sorgen machen müssen.“

Besuch aus anderem Bundesland kommt nicht

Der 73-jährige Paul Linden feiert in diesem Jahr ohne seine Kinder: „Die wohnen im Rheinland und können wegen Corona nicht zu Besuch kommen“, erzählt er.

Klaus Ringeler (69) verreist normalerweise jedes Jahr an Weihnachten: „Wegen Corona sind wir schon im letzten Jahr nicht verreist und auch in diesem Jahr verreisen wir nicht“, sagt der 69-Jährige. Der Grund: Er wolle nicht selbst zum Überträger von Corona werden.

„Sonst verreise ich immer“

Elisabeth Hientzsch (80) hält ebenso wenig von Reisen in der aktuellen Situation: „Hinterher kommt man infiziert zurück und steckt möglicherweise auch noch andere Menschen an“, sorgt sie sich. Deshalb habe sie in diesem Jahr erst gar keine Reise geplant: „Sonst verreise ich immer“, so die Seniorin.

„Wir haben doch auch in Niedersachsen schöne Orte, schöne Wälder vor allem“, meint Jutta Raske (60). Auch sie verzichtet aufs Reisen: „Das muss in diesem Jahr nicht sein. Es kommen auch wieder andere Zeiten“, hofft die 60-Jährige.

Von Sophie Peschke und Tolga Bagdemir