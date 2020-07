Hannover: Sohn schüttet heißen Kaffee über seine Mutter

Hannover

Ein Sohn schüttet seiner Mutter brühend heißen Kaffee über den Nacken und den Rücken. Wie viel Hass muss da im Spiel sein? Und wie kaputt muss diese Beziehung sein? Amtsrichterin Monika Pinski brachte es am Donnerstag auf den Punkt: „Ein sauberer, konsequenter Schnitt ist das Beste.“ Bernd Freitag (36, Name geändert) muss von zu Hause ausziehen.

Der Angeklagte gestand im Amtsgericht Hannover freimütig die Taten. Am 22. Februar 2020 hatte er seiner Mutter (60) zunächst Kaffee ins Bett geschüttet. Als sie nach ihm trat, schlug er mit der Tasse auf ihr Knie. Doch es kam noch schlimmer. In der Küche ging der Streit weiter. Da goß der Sohn Kaffee aus der Thermoskanne in den Nacken. Seine Mutter erlitt großflächige Verbrennungen am Rücken.

Angeklagter darf nicht mehr bei seiner Mutter wohnen

„Es tut mir leid. Aber meine Mutter hatte alle Nahrungsmittel weg gegessen“, erklärte der Angeklagte den Streit. Seine Mutter meinte dazu nur: „Das Wenige, das noch da war.“ Der Sohn ist Arbeiter, verdient 1400 Euro netto im Monat. Da er bei Freunden Schulden abzahlen muss, könne er sich im Moment keine eigene Wohnung leisten.

Aus Sicht des Betreuers der Mutter hört sich das anders an. „Der Untermietvertrag mit dem Sohn ist seit dem 31. März gekündigt“, sagt er. Heute höre er das erste Mal, dass der Angeklagte immer noch dort wohne. Auf Nachfrage bestätigte die Mutter: „Ja, ich lasse ihn rein.“ Denn mit dem Rauswurf des Angeklagten wurden auch die Schlösser ausgetauscht. Nun hat der Vermieter auch der Mutter gekündigt, weil die ewigen Streitereien der Beiden den Hausfrieden störten.

Sohn droht die Obdachlosigkeit

Der Sohn erklärte, dass auch seine Mutter nicht ganz ohne sei: „Sie hat mir in die Eier getreten.“ Die Mutter meinte wiederum, dass das „nicht bewusst“ geschehen sei. Richterin Pinski: „Sie beide machen mir richtig Sorgen.“ Hier helfe nur eine Lösung, die weit über das Strafrecht hinausgehe. Unter Tränen sagte die Mutter zur Richterin: „Sie haben ja recht.“ Der Sohn weigert sich derzeit, kurzfristig in eine Unterkunft zu ziehen.

Die Richterin traf ein salomonisches Urteil. Sie setzte das Verfahren für drei Monate aus. Gleichzeitig wird sie den Fall dem Verein „Waage“ zum Täter-Opfer-Ausgleich übergeben. Kommt es dort zu keinem Ergebnis, geht das Verfahren weiter. „Notfalls werde ich Sie von der Polizei aus der Wohnung ihrer Mutter holen lassen“, sagte sie zum Angeklagten.

Für den Sohn geht es um viel. Ihn erwartet wegen gefährlicher Körperverletzung eine Bewährungsstrafe von einem Jahr oder mehr. In diesem Fall könnte er seinen Job verlieren. Und dann würde ihm das drohen, wovor er große Angst hat: Obdachlosigkeit.

Von Thomas Nagel