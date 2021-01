Hannover

Auch wenn an einen Festakt mit Gästen angesichts der Corona-Pandemie nicht zu denken ist – zumindest digital wird das Zeitzentrum Zivilcourage im Rathauskontor gegenüber dem Trammplatz am 12. März eröffnet. Bevor die Einrichtung als außerschulischer Lernort für NS-Geschichte selbst Zeichen setzt, hat sie am Freitag aber zunächst selbst eines bekommen. Ein Zett als Markensymbol soll Wiedererkennungswert schaffen und dem Haus mit dem doch recht langen Namen ein prägnantes Gesicht geben.

„Das Zeitzentrum Zivilcourage ist kein Museum, keine Gedenkstätte, sondern ein Lernort für Demokratie“, betonte Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf. Ein Lernort, der ursprünglich schon 2019 eröffnen sollte. Immer wieder musste der Termin aber verschoben werden, ehe die Pandemie den Zeitplan weiter durcheinander wirbelte. Jetzt soll es endlich losgehen – mit einem eigenen Marken-Design.

Sanduhr symbolisiert Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart

Im Logo ist das „Z“ als Anfangsbuchstabe der Einrichtung zugleich eine stilisierte Sanduhr und spielt so mit Aspekten wie Zeit, Perspektive und Begegnung. „Mit der Vermittlung der NS-Zeit in Hannover bleiben wir nicht in der Vergangenheit stehen. Wir schlagen auch ganz deutlich den Bogen in die Gegenwart und beschäftigen uns mit Demokratiebildung und aktuellen Fragen zum gegenwärtigen Rechtsradikalismus“, erklärt Beckedorf.

Mitmachen oder Widerstehen? Das Motto des Zeitzentrums Zivilcourage mit dem Z-Logo und der eigens dafür designten Schrift Courage. Quelle: Stadt Hannover

Neben dem Logo ist die eigens für das Zentrum entworfene Schriftart Courage das Herzstück des Marken-Auftritts. Sie vereint eine geometrische serifenlose Schrift, die wie ein Bauhaus- oder Grotesk-Schrifttyp anmutet, mit einer Frakturschrift – wieder ein bewusstes Zusammenspiel von Heute und Gestern. Denn mit der Frakturschrift legte Schriftdesigner Sascha Bente eine historische Spur. 1941 hatte das Dritte Reich die sogenannten Schwabacher Lettern als “Judenlettern“ bezeichnet und verboten. Einzelne Frakturbuchstaben in den Schlagwörtern sollen nun ein deutliches Zeichen gegen das NS-Regime setzen und zugleich als Beispiel für die Wirkung visueller Kommunikation dienen. „Durch schrifthistorische Recherche und gestalterischen Optimismus baut die Courage eine Brücke zwischen zwei Welten, die sich sonst nur selten begegnen“, erklärt Bente seine Herangehensweise.

Projekt kostete 2,1 Millionen Euro

Schrift und Logo sollen sich auf Flyern und Programmheften, aber auch im Marketing etwa auf Stofftaschen wiederfinden. Mit der Entwicklung des Designs beauftragte die Stadt das hannoversche Unternehmen Identitätsstiftung. „Das Anspruchsvolle an der Gestaltung war die Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen“, sagt Miriam Kraus aus dem Kreativteam. Würdevoll über die Vergangenheit berichten und gleichzeitig eine zeitgemäße Bildsprache für Jugendliche entwickeln. „In der von uns konzipierten Bildsprache begegnen sich Menschen aus verschiedenen Zeiten – das unterstreicht den Gedanken und den Wert des Zeitzentrums.“ 30.000 Euro kostete die visuelle Marketing-Offensive. Die Gesamtkosten für das Zentrum liegen bei rund 2,1 Millionen Euro.

Seit Freitag ziert das „Z“ die gläserne Außenfassade des Gebäudes, dazu die Frage „Mitmachen oder widerstehen?“. Drinnen treffen die Besucher später unter anderem auf die Lebensgeschichten von 45 Menschen. Sie sollen die 450.000 Einwohner Hannovers um 1939 repräsentieren. Ihr Porträt und eine kurze Vita hängt am Herzstück des Lernorts, der Porträtwand. Es ist eins von sechs Lernmodulen.

Wann die Besucher dort tatsächlich auf Entdeckungsreise gehen können, hängt von den Corona-Beschränkungen ab – am 12. März wohl noch nicht. „Wir bereiten eine digitale Eröffnung vor“, kündigt Karljosef Kreter, Leiter des städtischen Teams Erinnerungskultur, an. Danach will man „mit Angeboten bereitstehen“. Inwieweit sich diese realisieren lassen, werde man sehen. Die Eröffnung sei aber vor allem ein Signal: „Wir stehen bereit“, so Kreter. Trotzdem soll es kein stiller Start werden, wie Julia Berlit-Jackstien aus dem Zeitzentrum-Team verriet. Es gebe eine Kooperation mit Auszubildenden aus dem Musikzentrum und dem Faust-Kulturzentrum. „Es wird auf jeden Fall spannend“, verspricht sie.

Von André Pichiri