„Es gab nur eine Chance, ein Licht irgendwo da hinten und ich musste irgendwie dahin. Aber auf dem Weg war ich so oft in Todesgefahr. Es ist voll irre, wenn ich heute darüber nachdenke.“ Es gibt nicht viele Menschen, die eine solche Liebe zum Leben, auch zum Menschen, ausstrahlen wie Ahmad Najjar. Der so oft in Todesgefahr war, bis er das Licht erreichte.

Er wollte nicht töten – oder getötet werden

Aber von vorn: Nach seinem BWL-Studium in Syrien soll der junge Mann zum Militär, mitten im Bürgerkrieg. „Das hätte bedeutet, dass ich töten muss oder getötet werde.“ Najjar feiert noch ein Silvesterfest, verabschiedet sich ein paar Tage später von seiner geliebten Familie, macht sich vom äußersten Süden Syriens auf in Richtung Norden, wo er über die türkische Grenze will. Dazwischen: verschiedene Rebellengruppen, Soldaten, Islamisten.

Der kleine Ahmad und sein Papa. Quelle: privat

Als Erstes gerät er in die Fänge der Isis (später IS), die ihn für einer Schergen des syrischen Machthabers Assad halten. „Ich habe denen weinend meine Geschichte erzählt und die haben erstmal recherchiert, ob das stimmen könnte.“ Einer der Isis-Leute ist ein Syrer, „die meisten kamen woanders her“, befreit ihn morgens um 2 Uhr von seinen Fesseln und sagt ihm, er habe zehn Minuten Zeit zur Flucht. „Er sagte, was danach käme, dafür könne er nicht garantieren.“ Ahmad rennt, „drei Stunden bin ich nur gelaufen“. Er wird noch einmal gestoppt, von einer anderen IS-Gruppe, denen er das Blaue vom Himmel erzählt – „eine alte Frau half mir und hat mich dann zu einer Busstation gebracht“.

Und immer hält jemand die Hand auf

Es geht weiter zu Fuß, mit Minibussen und Taxen – nach 16 Tagen und vielen weiteren gefährlichen Situationen kommt er über die türkische Grenze nach Istanbul, wo er für 350 Euro monatlich täglich zwölf Stunden schuften soll. Nach kurzer Zeit zieht es ihn weiter, Richtung Europa über das Mittelmeer. Dort wartet schon „die Mafia, die uns 1000 Euro pro Person für die Überfahrt abnahm. Das war krass, wir dachten an ein Schiff, aber es war ein Gummiboot und wir waren 50 Leute, darunter Kinder und Frauen“. Die Flüchtlinge weigern sich, das Boot zu besteigen, „da holten die ihre Waffen raus und zwangen uns“. Weinend seien die Menschen auf das Wackelboot, die Männer an die Ränder, die Frauen und Kinder in die Mitte. „Dann sagten die, einer von uns müsse uns fahren. Wir haben gedacht, die verarschen uns.“ Ein Marokkaner, der etwas Erfahrung auf dem Wasser hatte, steuert das Boot und „rettet uns so“, erinnert sich Najjar. „Der Arme wurde dann in Griechenland festgenommen und bekam vier Jahre Haft wegen Schlepperei.“

Auf der Straße übernachtet

Sechs Tage müssen die Flüchtlinge auf der griechischen Insel Cos „auf der Straße schlafen“, später werden sie mit Kriminellen ins Gefängnis gesteckt. „Die Kinder einer Familie haben so sehr geweint, da wurden sie mit ihrer Mutter einfach raus auf die Straße geworfen.“ Von Griechenland aus geht es nach Mazedonien, „wir galten dort nicht als Menschen, sondern als Geldmaschinen“.

Ahmad Najjar (links) auf der Flucht. Quelle: privat

Ahmad tut sich mit drei anderen alleinreisenden Syrern, darunter einem Zwei-Meter-Mann, zusammen, „immer wieder sollten wir zahlen, eine Gruppe wollte uns danach umbringen“. In Mazedonien muss Ahmad wieder laufen, „nach einem Überfall rannten wir einfach fünfeinhalb Stunden um unser Leben“. Über Wochen schleppt Ahmad einen kranken Mitreisenden auf dem Rücken, „er wäre gestorben, wenn ich ihn nicht getragen hätte. Heute frage ich mich, wie ich das geschafft habe“.

In Serbien bleiben sie sieben Tage, danach in Ungarn treffen sie wieder auf „ Mafia“. Für 600 Euro pro Kopf werden die vier in einem schrottreifen Auto nach Österreich gefahren, der Fahrer will die Flüchtlinge darüber hinaus noch bestehlen – selbst noch in Passau. „Irgendwann stieg er aus und rannte los, um seiner Festnahme zu entgehen. Weil er so scheiße war, haben wir ihn eingefangen, festgehalten und der Polizei übergeben.“

Erst einmal eine Woche schlafen

Ahmad Najjar kommt nach knapp vier Monaten in Deutschland an, am 28. April 2015 ist er in München. „Ich habe erst einmal bei einem Kumpel fast sieben Tage durchgeschlafen.“ Am 5. Mai stellt er im Aufnahmelager Friedland seinen Flüchtlingsantrag. Weil er Leute aus Hannover getroffen hatte, entscheidet er sich für die niedersächsische Landeshauptstadt. Hier landet er am 15. Mai erst einmal in der Turnhalle der Kestnerschule – mit 50 anderen Männern. „Darunter waren Drogenhändler und andere Kriminelle. Ich habe die Sozialarbeiter angefleht, etwas dagegen zu tun. Das hat doch alle betroffen. Täglich war die Polizei bei uns.“ Drei harte Monate hier, Ahmad fühlt sich nicht sicher unter Leuten, von denen einige auch schnell mal ihre Messer ziehen, andere im betrunkenen Zustand meinen, neben dem Bett Najjars pinkeln zu können. Irgendwann schläft Ahmad sogar im Polizeirevier, weil er Angst vor seinen Mitbewohnern hat.

Die Türen öffnen sich – dank Sarah

Dann kommen Helfer aus der Nachbarschaft, unter ihnen Sarah, „die ist ganz toll, wir haben immer noch Kontakt“. Sarah ist seine Rettung. Sie vermittelt ihm für drei Monate ein WG-Zimmer bei Jan in Linden-Süd, dann lernt er die Leute von „Du bist willkommen“ kennen, kann in der nächsten WG einziehen und dort für eineinhalb Jahre leben. Die Türen nach Deutschland öffnen sich. Ahmad Najjar hat das Licht gefunden.

