Hannover

Im Foyer der Leonore-Goldschmidt-Schule in Mühlenberg herrscht Trubel. Mit Sprühdosen und Zollstöcken ausgestattete Jugendliche tummeln sich auf dem Schulhof, fremde Sprachen ertönen aus den Klassenzimmern, und überall wird gefragt, ob jemand Kekse kaufen möchte. Was ist da los?

Antwort: Es ist Europa-Projekttag an der Integrierten Gesamtschule (IGS). Einmal im Jahr findet der statt. Mal geht es um europäische Forscherinnen und Forscher, mal um verschiedene Religionen. „Wir versuchen, so viele Interessensbereiche wie möglich abzudecken“, sagt Georg Baumbach, Europakoordinator und Leiter der Sekundarstufe II an der IGS. Diesmal aber ist das Thema besonders aktuell: Es geht um Demokratie, Frieden und Migration.

Schüler wünschen sich das Thema Ukraine-Krieg

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sei das Programm kurzfristig angepasst worden, sagt Baumbach, das hätten sich die Schülerinnen und Schüler so gewünscht. „Für Anregungen der Klassen sind wir natürlich immer offen. Vor allem bei einem so erschütternden Ereignis möchten wir die Möglichkeit bieten, darüber zu sprechen“, sagt Baumbach. Der fünfte Jahrgang etwa sei auf die Idee gekommen, Spenden für die Ukraine zu sammeln. Deshalb die Kekse. Zwei Schüler haben in einem Einkaufswagen eine Art mobilen Kiosk eröffnet.

„Mir gefallen diese Aufgaben“: Fünftklässler lernen bei einem Rätsel viel über Europa und die einzelnen Staaten. Quelle: Elena Otto

Die Spendenaktion ist nicht das einzige Projekt der jüngeren Klassenstufen. Die fünften Klassen bearbeiten auch Rätselhefte mit Fragen über Europa. Die Blätter sind mit „I love EU“-Aufklebern und Flaggen geschmückt. „Mir gefallen diese Aufgaben, weil sie Spaß machen und man viel lernt“, sagt eine Schülerin. Besonders toll sei eine Karte, auf der man die Länder nach EU-Beitrittsjahr sortiert und ausmalt.

Besonders für die jüngeren Kinder sei dieser Tag aufregend und wertvoll, weil er Abwechslung zum normalen Schulalltag biete und dabei über wichtige Themen aufkläre, sagt eine Schülerin der elften Klasse. Sie macht mit in den sogenannten Sprachendörfern, in denen die Oberstufe mit der achten Klasse Alltagsgespräche in anderen Sprachen simuliert. Ein spanischer Flohmarkt, ein französisches Café und ein englischer Supermarkt können dabei „besucht“ werden.

In sogenannten Sprachdörfern können Schülerinnen und Schüler etwa ein französisches Café oder einen englischen Supermarkt besuchen. Quelle: Elena Otto

Belarussische Aktivistin berichtet über Flucht

Doch auch die älteren Schülerinnen und Schüler kommen nicht zu kurz. So ist etwa die belarussische Aktivistin Natallia S. zu Besuch in Mühlenberg. „Das ist in diesem Jahr das Highlight“, sagt Baumbach. Als Natallia S. von Protest gegen das belarussische Regime, über Inhaftierung und Flucht in ihrem Land berichtet, hört die zwölfte Klasse ihr gebannt zu.

Mit Abstimmgeräten: Die Initiative der Bürger Europas spielt ein Lernquiz mit Schülerinnen und Schülern aus dem elften Jahrgang. Quelle: Elena Otto

Auch die Initiative der Bürger Europas ist an diesem Tag vor Ort. Sarah Sporys, eine Moderatorin des Vereins, begleitet die elfte Klasse bei einem Quiz mit Abstimmgeräten, einem Planspiel und einer Diskussion über Antisemitismus, Diversität und Integration in Deutschland.

Erst ganz zum Schluss des Tages erklären sich auch die Sprühdosen und Zollstöcke. Ein Mathe-Leistungskurs hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Umriss eines Peace-Zeichens auf den Schulhof zu malen. Als die Schülerinnen und Schüler fertig sind, beträgt der Durchmesser etwa 40 Meter. Darin kommen alle 2000 Beteiligten an diesem Europatag für ein Foto zusammen – und zeigen so, dass sie für ein friedliches Miteinander stehen.

Von Yuni Becker