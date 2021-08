Hannover

Polizei und Rettungskräfte in Niedersachsen bereiten sich auf besondere Weise auf Großeinsätze und Extremwetterlagen vor – die hiesigen Blaulicht-Einheiten setzen auf Satellitentechnik. Zuletzt hatte das Hochwasser im Westen Deutschlands gezeigt, wie anfällig bestehende Technik bei derartigen Naturkatastrophen sein kann: Die Wassermassen in Rheinland-Pfalz- und Nordrhein-Westfalen hatten sämtliche Kommunikationswege ausgeschaltet. Das niedersächsische Projekt wird zwar bereits seit einigen Jahren vorangetrieben, hat aber nun durch das Unwetter unerwartet deutlich gemacht, wie nötig es ist.

„BOS@Satcom“ heißt das Vorhaben, das Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Hannover präsentierte. „Wie wichtig funktionierende Kommunikationswege sind, hat uns das schreckliche Hochwasser gezeigt“, betonte er. Das niedersächsische Konzept sei in Deutschland bislang einmalig, weil alle beteiligten Institutionen ein gemeinsames System ausgearbeitet haben. Die sogenannten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) kooperieren zudem mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie Industriepartnern. Bislang hatte jeder die Technik nur für sich angeschafft; auch vier Feuerwehren aus Niedersachsen, darunter Hannover und Nienburg, hatten dies vor einigen Jahren getan.

Satellitensignal für Smartphones und Tablets

Die „BOS@Satcom“-Einheiten kommunizieren mit Satelliten des französischen Anbieters Eutelsat. Die Anlagen passen beispielsweise auf das Dach eines Streifenwagens, der Katastrophenschutz etwa kann eine faltbare Satellitenschüssel binnen 20 Minuten aufbauen. Größere Geräte befinden sich auf den Dächern von mobilen Polizeiwachen oder von Feuerwehreinsatzleitwagen. Die Funktionsweise: Eine Station stellt eine Satellitenverbindung her, anschließend kann sie das Signal weiterverteilen oder per WLAN allen autorisierten Geräten wie Smartphones oder Tablets zur Verfügung stellen.

Klein und groß: Die Satellitentechnik findet genauso auf dem Dach eines Streifenwagens Platz wie auf dem auf einer mobilen Polizeiwache (rechts). Quelle: Samantha Franson

„Sowohl die Polizei als auch der Katastrophenschutz müssen in schwierigen Situationen handlungsfähig bleiben“, sagte Pistorius. Es sei „weiter mit zunehmenden Extremwetterlagen“ zu rechnen. Die Flut im Westen hatte in zahlreichen Gebieten Strom- und Telefonnetze zusammenbrechen lassen. Grundsätzlich planen die BOS-Kräfte in Niedersachsen mit der Satellitentechnik schon seit 2019. „Der Trend geht allgemein von der Sprach- zur Datenübertragung, von stationär zu mobil“, sagte Werner Ihmor von der Autorisierten Stelle Digitalfunk Niedersachsen (ASDN). Jede Satellitenleitung soll zwischen 50 und 100 MBit pro Sekunde leisten, mehrere können kombiniert werden.

Livestream vom Castro-Transport

Ziel der Technik ist es, nicht mehr von kommerziellen Anbietern abhängig zu sein. So sind etwa bei Großveranstaltungen wie dem Hurricane-Festival Handymasten grundsätzlich wegen der vielen Besucher überlastet. Ihmor nennt ein weiteres Beispiel: „Bei einer Autobahnkontrolle irgendwo im Emsland gibt es keinen Empfang.“ In einem Feldversuch im November 2020 begleitete ein Satellitenstreifenwagen zudem den Castor-Transport durch Niedersachsen und lieferte durchgehend Livebilder. Das größte Plus der Technik fasst Bernd Fischer vom Kreis Nienburg/Weser so zusammen: „Mit Satelliten hat man immer Empfang.“

Von Peer Hellerling