Hannover

Der Storchenbeauftragte der Region ist begeistert: „Derartige Zahlen hat es auf dem Gebiet der heutigen Region Hannover in den vergangenen 75 Jahren nicht gegeben“, schwärmt Reinhard Löhmer. Immer mehr Störche haben sich hier zeitweilig niedergelassen – der Bestand boomt.

Offenbar sind die Vögel auch früher an der Familiengründung interessiert. Denn auffallend sei, dass immer mehr jüngere, zweijährige Störche mit dem Brüten anfingen, so Löhmer: „Diese ‚Frühreife‘ hat die Anzahl der Brutvögel erhöht und ist ein Beleg dafür, dass Biologie nicht statisch ist, dass es immer wieder auch Veränderungen gibt.“

Die Anzahl der Brutpaare hat deutlich zugenommen: 73 Paare konnten gezählt werden, im Vorjahr waren es 61 gewesen. Nur neun Paare blieben ohne Nachwuchs. Insgesamt wurden 159 Jungen ausgebrütet, 45 mehr als 2018.

Alle Überwinterer zogen in den Süden

Die Trockenheit des vergangenen Jahres hatte allerdings dazu geführt, dass in diesem Winter alle Störche nach Süden gezogen waren, selbst die Überwinterer aus Bokeloh, die seit mehr als 15 Jahren immer hier geblieben waren. Grund war das nicht ausreichende Futterangebot. Störche ernähren sich im Winter hauptsächlich von Regenwürmern, die bei der Trockenheit allerdings kaum nach oben kamen.

Immerhin kamen auch diese Störche mit den anderen Westziehern ab Anfang Februar zu ihren Nestern zurück. Schon in der letzten Märzdekade begannen viele mit dem Brüten. Die ersten Jungen schlüpften einen Monat später und waren ab Anfang Juli ausgeflogen. Die Nestlingszeit bei Störchen dauert 60 bis 65 Tage.

Weniger Todesfälle auf dem Zug

Die Westzieher überwintern mittlerweile in Spanien, was ihren Zugweg erheblich verkürzt – und damit auch die Gefahren verringert. Da weniger Tiere auf dem Weg in ihre Brutgebiete getötet werden, dürfte auch dies eine Ursache für den Bestands-Boom sein. Endgültig geklärt seien „die Gründe für diese Zunahme aber noch nicht“, erklärte Löhmer.

Die Ostzieher, die den Winter in der afrikanischen Sahelzone verbringen, kamen entsprechend später erst ab dem 20. März in der Region an, eine größere Anzahl sogar erst Ende April, Anfang Mai. Sie waren im Winter bis ins südliche Afrika gezogen.

Da zu diesem Zeitpunkt fast alle Nester bereits besetzt waren, gab es teils heftige Kämpfe um die Nistplätze. Besonders heftige in Wunstorf, mit der Folge, dass es dort mehrere Paare ohne Junge geben hat. Es gab aber auch fünf Neugründungen: Garbsen-Horst, Gehrden-Ditterke, Wunstorf-Kohlenfeld, Mesmerode und in Döhren. Im Uetzer Ortsteil Dollbergen wurde ein seit 2003 verwaister Horst auf der Kirche wieder bezogen.

Wer zu spät kommt: Zwei Störche kämpfen um das Nest in Steinhude am Wasserrückhaltebecken. Quelle: Reinhard Löhmer

Da die Trockenheit im Frühjahr anhielt, ließ sich auch bei der Jungaufzucht der Regenwurm nur selten blicken. Als Ersatz war der Tisch mit Feldmäusen reich gedeckt – was in der Regel einen guten Bruterfolg mit sich bringt.

Während die ganz jungen Störche früher weitgehend in den Überwinterungsgebieten zurückblieben oder höchstens einen kleinen Teil der Zugstrecke mal ausprobierten, ziehen mittlerweile viele schon jetzt mit den älteren Vögeln in die Geburtsgebiete. Sie bilden Trupps und lassen sich bei landwirtschaftlichen Aktivitäten schnell mal auf den Ackerflächen sehen. Gelegentlich stören sie die Brutpaare, einige versuchen sich als Verlobungspaare auch schon der Zweisamkeit. Allerdings ohne Gelege.

Hier brüteten die Störche erfolgreich

Die meisten Brutpaare (16) gab es in Neustadt mit 40 Jungen. In Wunstorf brüteten 14 Paare 25 Jungen aus. Garbsen kommt mit sieben Paaren und 13 Jungen im Ranking auf Platz Drei. In Uetze waren es fünf Paare (10 Junge), im Stadtgebiet Hannover und in Langenhagen jeweils vier Paare (8 Junge), in Lehrte brachten es ebenfalls vier Paare auf elf Junge. Isernhagen und die Wedemark: jeweils 3 Paare und sechs Junge, Laatzen zwei Paare, sieben Junge, Burgdorf und Sehnde je zwei Paare und fünf Junge, Burgwedel, Ronnenberg, Seelze: ein Paar, drei Junge, Hemmingen, Pattensen, Wennigsen: ein Paar, zwei Junge. In Gehrden brütete zwar auch ein Paar, aber leider vergeblich.

Bedrohter Bierschnegel in der Nordstadt entdeckt Überraschende Entdeckung in der Nordstadt: Mit Marieke Neßmann war es ausgerechnet eine Expertin, die den außergewöhnlichen Fund machte. An einer Hauswand am Lutherkirchplatz sah die Leiterin der Ökologischen NABU-Station Aller/ Oker (ÖNSA) mit Sitz in Königslutter plötzlich einen Bierschnegel – eine vom Aussterben bedrohte Schneckenart. „Die elegant blau-gräulich schimmernden Fühler und der gelbliche, leicht gefleckte Körper ließen eigentlich keine Verwechselung zu“, erläuterte sie. Sie dokumentierte den Fund mit Fotos, die sie von dem Schneckenexperten Walter Wimmer, Dezernent im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) überprüfen ließ. Der bestätigte: „Ein aktuelles Vorkommen des Bierschnegels in Hannover war bis dato nicht bekannt.“ Der Bierschnegel bekam seinen Namen, weil er früher vermehrt in kühlen Kellern, in denen Bier gelagert wurde, gefunden wurde. Heute lebt er versteckt in feuchten Kellern, Schuppen, Mauerritzen und Schächten. Durch die Gebäudesanierung mit glatt verputzten und trockengelegten Mauern findet die Nacktschneckenart hier oft keinen Lebensraum mehr und ist selten geworden. Heutzutage steht der Bierschnegel als vom Aussterben bedroht auf der bundesweiten Roten Liste der bedrohten Tierarten. Neßmann: „Da die Art aber nur nachts herauskommt und sich tagsüber versteckt, wird sie leicht übersehen. So besteht Hoffnung, dass sie doch nicht ganz so selten ist wie angenommen.“ Bierschnegel ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenteilen, Gemüseresten und seltener auch von Bier. Ob der Schnegel danach auf dem Lutherkirchplatz suchte, bleibt ungewiss.

Von Andreas Krasselt