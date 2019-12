Stressiger Jahreswechsel: So überstehen die Tiere Silvester

Hannover

Es knallt, zischt und blitzt: Feuerwerk und der entsprechende Lärmpegel gehört für die meisten Menschen an Silvester einfach dazu. Für Vierbeiner hingegen bedeutet der Lärm in der Silvesternacht Stress pur. Damit die tierischen Hannoveraner ebenfalls gut ins neue Jahr kommen, müssen häufig Vorkehrungen getroffen werden.

Der Zoo Hannover rüstet sich für eine lautstarke Silvesternacht. Damit Löwen, Giraffen und Elefanten den Jahreswechsel möglichst stressfrei überstehen, werden die Tiere von den Pflegern „rechtzeitig in ihre vertrauten, gut geschützten Stallungen“ gebracht. Besondere Aufmerksamkeit bekommt das gerade einmal fünf Wochen alte Eisbärbaby. „Um die Wurfhöhle haben wir zusätzlich rundherum lärmdämmende Wände aus Strohballen aufgebaut“, sagt Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer. Oder geht mit Musik auch im Tierreich alles leichter? Im Zoo Bremerhaven sollen jedenfalls Mozart-Sinfonien den Eisbärnachwuchs beruhigen. Klassik-Beschallung, die man in Hannover jedoch als kontraproduktiv einstuft. „Weil unsere Eisbären bislang nur absolute Stille kennen“, so Hagenmeyer.

Tierheim hat es leichter

Etwas leichter hat es da das Tierheim Hannover, das zwischen Flughafen und Kaltenweide relativ „ab vom Schuss“ ist. „Wir haben hier meist nicht so viel Lärm durch Böllerei zu erwarten“, sagt die stellvertretende Leiterin Ute Possekel. Dennoch achte man darauf, dass die rund 300 Tiere eine Versteck-Möglichkeit haben, in die sie sich zurückziehen können. „Bei Katzen sind das eben die typischen Höhlen im Kratzbaum. Verletzt habe sich durch den Stress noch nie ein Tier, dennoch mache sich der Silvesterlärm bemerkbar: „Es kommt tatsächlich vor, dass Tiere am nächsten Tag dann Durchfall haben“, so Possekel.

Tipps für Haustiere

Heftiger gebeutelt sind da die Haustiere in der Stadt, weiß Katja Marnetté von der Tierschutz-Beratung des Tierschutzvereins, der auch Träger des Tierheims ist. Panische Angst, massive Trauma und Fluchtreflexe sind häufige Reaktionen von Hund, Katze und anderen Haustieren, so Marnetté. „Bei gesundheitlich vorbelasteten Tieren kann der durch Lichtblitze und Böller ausgelöste Stress sogar zum Tode führen.“ Wer seinem Vierbeiner diese Tortur ersparen will, sollte einige Regeln beachten.

„Wichtig ist es, Kaninchen und andere Kleintiere vom Balkon oder Garten nach Innen zu holen. Bei Hunden sollte auf Spazierengehen so früh wie möglich verzichtet werden. Wenn sich der Vierbeiner erschreckt, könnte er sich losreißen und panisch irgendwohin rennen.“

Im Notfall helfen Medikamente

Zuhause sollten die Jalousien heruntergelassen und so hell Licht angeschaltet werden, dass keine Feuerwerksbeleuchtung nach Innen dringt. Dazu sollten Radio oder Fernseher für einen sanften Geräuschpegel sorgen und so die Knallgeräusche abmildern. „In ganz harten Fällen verschreiben Tierärzte Medikamente zur Beruhigung. Nicht verschreibungspflichtige Bachblüten, sogenannte Rescue-Tropfen, können aber auch schon einen Erfolg bringen“, so die Expertin.

Langfristig gesehen könnte auch ein Desensibilisierungstraining, wie es etwa Polizeipferde oder Jagdhunde bekommen, helfen, um den Haushund „schussfest“ zu machen. „Einen Versuch ist es wert“, so Marnetté.

