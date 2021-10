Hannover

Eine Gruppe mit weißen Schutzhelmen hat sich vor dem Ihme-Zentrum versammelt und betrachtet die reichlich zerklüftete Fassade an der Blumenaue Straße. Bauarbeiter sind es aber nicht. Am Donnerstag durften erstmals Bürgerinnen und Bürger einen Einblick in den Fortgang der Dinge rund um den Lindener Betonkomplex nehmen. Die Projekt Ihme-Zentrum Hannover GmbH (PIZ) von Großeigentümer Lars Windhorst hatte zum öffentlichen Baustellenrundgang eingeladen. Allerdings nicht freiwillig: Das neue Angebot, das fortan monatlich wiederholt wird, ist eine der Vorgaben, die die Stadt Hannover der PIZ gemacht hat.

Kontrolle des Baufortschritts

Ziel ist es, den Baufortschritt in der Immobilie besser zu kontrollieren und das Geschehen hinter den Bauplanen für alle Interessierten transparenter zu machen. Das hat einen Grund: Windhorst hatte die von der Stadt gesetzte Frist zur Fertigstellung der Fassade bis Mitte dieses Jahres nicht eingehalten und war damit vertragsbrüchig geworden. Gleichwohl hat die Stadt ihre Mietverträge in dem Komplex nicht gekündigt, sondern ist auf 50.000 Quadratmetern Mieterin geblieben – aber unter harten Bedingungen. So drohen der PIZ bei weiteren Fristversäumnissen millionenschwere Vertragsstrafen. Zudem werden externe Experten den Ablauf der Arbeiten in den Blick nehmen.

Verwalter Torsten Jaskulski (rechts) und Carsten Grauel zeigen die Flächen in der früheren Shoppingmall, wo nun Büros geplant sind. Quelle: Christian Behrens

Am Donnerstag machen sich erst mal 20 Wohnungsbesitzer, Anwohner und andere Personen aus dem Umfeld des Ihme-Zentrums auf den Weg, um das Sockelgeschoss mit seinen brachliegenden Gewerbearealen zu erkunden, auf denen auf rund 30.000 Quadratmeter neue Einzelhandelsflächen entstehen sollen. Das Interesse an der Führung ist groß, die Plätze waren schnell ausgebucht. Für die Medien bieten Windhorsts Projektmanager Carsten Grauel und Torsten Jaskulski, Verwalter im Ihme-Zentrum, den Rundgang daher am gleichen Tag noch einmal zeitversetzt an.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bunte Visualisierungen auf der Bauplane

Grauel steht an der Blumenauer Straße vor einer Plane, auf denen bunte Visualisierungen des künftigen Ihme-Zentrums zu sehen sind. Als er den Journalistinnen und Journalisten erklären will, was sich dahinter tut, muss er kurz darauf wieder abbrechen. Ohrenbetäubender Lärm eines Presslufthammers übertönt seinen Vortrag. Gearbeitet wird also auf der Baustelle.

Baumaterialien lagern in der früheren Shoppingmall. Quelle: Christian Behrens

Allerdings sind derzeit nur 24 Bauarbeiter vor Ort. „Das werden natürlich noch viel mehr“, versichert der Projektmanager. Im Frühjahr 2022, wenn innen der Rohbau beginne, sollten um die 100 Menschen im Einsatz ein, ab Mitte kommenden Jahres würden es dann bis zu 180 sein. Derzeit laufen aber immer noch Schadstoff- und Betonsanierungen. Diese hätten sich als weitaus zeitaufwendiger herausgestellt als erwartet, sagt Grauel. Es gebe Hunderte Betonstützen in dem Komplex, die alle einzeln begutachtet und bearbeitet werden müssten. Asbesthaltige Spachtelmasse werde fachgerecht entfernt, danach müsse der Eisenkern auf Korrosionsschäden geprüft und schließlich der gesamte Betonpfeiler wieder stabilisiert werden.

Im ersten Obergeschoss ragen Dutzende dieser Pfeiler in die Höhe. Die Wände, die dort einst die Geschäfte der Ladenpassage voneinander trennten, sind verschwunden. Baumaterialien stapeln sich an den Seiten, und über allem thront das verbliebene Dachgerüst der einstigen Shoppingmall. Schwer vorzustellen, dass hier in nicht mal mehr zwei Jahren wieder Leben einkehren soll.

Projektmanager hält an Eröffnung am 30. Juni 2023 fest

Doch an dieser in den Verhandlungen mit der Stadt vereinbarten Frist hält Grauel fest. „Wir wollen am 30. Juni 2023 alles neu eröffnen“, bekräftigt er. Damit meint er die rund 6000 Quadratmeter Büro-, Praxen- und Dienstleistungsflächen, die in der ehemaligen Mall geplant sind, ebenso wie alle Einzelhandelsflächen für das künftige Fachmarktzentrum, die im Wesentlichen im Erdgeschoss zu finden sein werden. „Der Zeitplan ist ambitioniert, aber wir schaffen das.“ Auch auf wiederholte Nachfragen gibt sich der Mann, der im schicken Mantel über die Baustelle führt, unbeirrbar.

Mit Durchblick: Viele Wände wurden eingerissen – dahinter entsteht die neue Fassade. Quelle: Christian Behrens

Während im Ihme-Zentrum bis dato vor allem bestehende Wände abgerissen wurden, gibt es auch Bereiche, wo schon neue Mauern stehen. So sind entlang der Blumenauer Straße die Arbeiten an der künftigen Fassade im Rohbau am weitesten fortgeschritten. Von außen ist das nicht erkennbar, weil Bauplanen diese verdecken. Laut Grauel sollen jetzt auch die Arbeiten am Schwarzen Bären und an der Spinnereistraße zügig vorangetrieben werden. Im Juli 2022 müssen laut Vertrag mit der Stadt 70 Prozent der gesamten Fassade fertig sein, bis zum Juni 2023 dann der Rest.

Frist für 9000 Quadratmeter Gewerbeflächen

Eine weitere Frist hat die Stadt bei der Vermietung der Gewerbeflächen gesetzt: Schon Ende dieses Jahres muss die PIZ Verträge für insgesamt 9000 Quadratmeter vorlegen. Ein Vertrag mit einem Großmieter sei unterschrieben, sagt Grauel. Verhandlungen mit weiteren Interessenten seien so weit gediehen, dass die Vorgaben der Stadt eingehalten werden könnten. Ob und wann Namen der Gewerbemieter genannt werden, lässt Grauel offen. „Das hat sich unsere Geschäftsführung vorbehalten.“

Eigentümer Rainer Holst (rechts) und Anwohner Detlef Reuleke haben an der Führung teilgenommen. Quelle: Christian Behrens

Detlef Reuleke ist nach der Führung optimistisch, dass es nun tatsächlich vorangeht. Der Anwohner ist auch Mitglied des Vereins „Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum“, der sich für den Fortgang in dem Komplex einsetzt. Reuleke wünscht sich mehr Kreativität bei der Vermarktung der Flächen: „Es müssten auch Mieter aus dem kulturellen und sozialen Bereich angesiedelt werden.“ Das Enercity-Hochhaus könne künftig auch für Wohnungen genutzt werden, ergänzt Wohnungseigentümer Rainer Holst. Die Stadtwerke, die an der Glocksee eine neue Firmenzentrale errichten, werden das Ihme-Zentrum verlassen. Laut Grauel wurde der Mietvertrag zunächst bis Ende 2022 verlängert.

Verunsicherung nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Manche Teilnehmer der Führung zeigen sich verunsichert, weil Großeigentümer Windhorst im Sommer mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen nach einer Anzeige der Bankenaufsicht Bafin in die Schlagzeilen geraten war. Reuleke hält Optimismus auch im Hinblick auf den Bauherren für hilfreich. „Als Investor bei Hertha BSC hat Windhorst die ausstehenden Millionen ja inzwischen auch überwiesen“, sagt er.

Die Stadt Hannover gibt sich zum bisherigen Baufortschritt auf Anfrage zurückhaltend. „Die Terminpläne sind ambitioniert und bedürfen weiterhin großer Anstrengung“, heißt es nur.

Von Juliane Kaune