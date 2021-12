Hannover

Immerhin sind vier Polizistinnen und Polizisten gekommen. Während es im „Haftis“ Burger mit Trüffelmayonnaise gibt – gern auch in vegetarisch – und Babystühle aus Holz für Familien bereitstehen, erinnert zumindest ihre Präsenz daran, dass hier gerade einer der erfolgreichsten „Gangsterrapper“ Deutschlands sein erstes Burgerrestaurant eröffnet.

Burger aus Biofleisch von TV-Koch Frank Rosin

Die Beamten stehen mit ein wenig Entfernung vor dem „Haftis“ an der Jakobistraße in der List, als dieses am Freitagmittag um 11.30 Uhr Eröffnung feiert. „Da es keine offizielle Einladung gab, wussten wir nicht, wie viele Menschen kommen“, erklärt ein Polizeibeamter. Außerdem kontrolliere man später noch die Einhaltung der Corona-Regeln auf dem Weihnachtsmarkt auf der Lister Meile.

Im „Haftis“ hängen Portraits des Künstlers. Quelle: Nancy Heusel

Im „Haftis“ gibt es nun an sieben Tagen in der Woche Burger aus Biofleisch und vegane Burger von TV-Koch Frank Rosin – der vorab auch schon via Social Media für das „Haftis“ geworben hatte. Sie kosten zwischen 9,50 Euro und 14,50 Euro – mit Ausnahme eines Riesenburgers, der 29,90 Euro kostet. Dazu gibt es verschiedene Beilagen für einen Euro bis 4,20 Euro.

Viel Holz: So sieht das „Haftis“ von innen aus. Quelle: Nancy Heusel

Im Geschäft selbst hat am Freitagmittag niemand der Geschäftsführung Zeit oder Interesse an einem Interview. Fotos vom mit Holz, hellen Farben und Haftbefehl-Porträts dekorierten Restaurant dürften allerdings gemacht werden. Auch ein Pilz-Burger mit Trüffelmayonnaise, Champignons und Austernpilzen wird zubereitet und der Presse präsentiert.

Burgerpatty, Austernpilze und Trüffelmayonnaise: der Pilz-Burger im „Haftis“. Quelle: Nancy Heusel

Viel los ist um 11.30 Uhr noch nicht vor dem Restaurant. Einige Fans warten davor. Halil Can ist der Erste in der Schlange. Der 21-Jährige hat sich heute in der Schule abgemeldet, um bei der Eröffnung dabei zu sein. Er ist um sechs Uhr aus Osnabrück mit dem Zug losgefahren. Geschlafen hat er drei Stunden, mehr konnte er ohnehin nicht vor Aufregung.

„Ich höre seine Songs jeden Tag“: Halil Can ist großer Fan des Rappers „Haftbefehl“. Quelle: Nancy Heusel

Er hofft auf ein Treffen mit „Haftbefehl“, der zumindest am Freitagmittag nicht im „Haftis“ auftaucht. Und man hofft mit ihm, wenn Can über sein Idol spricht. „Er ist eine Legende“, sagt er, „was jetzt alle im Rap machen, türkisch-deutschen Deutschrap, hat er schon 2011 gemacht.“

Am Donnerstag hatte der Laden auf seinem Instagram-Kanal bereits Videos einer kleinen persönlichen Eröffnungsfeier veröffentlicht, neben Gastronom Güney Anul war auch der Rapper „Milonair“ dabei – sie sollen die Geschäftspartner „Haftbefehls“ sein. In den vergangen Tagen hatte der Laden zudem via Instagram dazu aufgerufen, sich auf offene Stellen in der Küche und im Service zu bewerben.

Von Nadine Wolter