Für die anstehende Vorweihnachtszeit präsentiert sich das Neue Rathaus von seiner Schokoladenseite. Der Prachtbau dient als Kulisse für den diesjährigen Hannover-Adventskalender, der ab Freitag, 16. Oktober, an über 60 Verkaufsstellen erhältlich ist. Neben dem süßen Inhalt hinter den 24 Türchen haben Herausgeber Klaus Lange und Illustrator Thorsten Wilkens in dem Motiv auch wieder viele kleine, humorvolle Geschichten versteckt.

So tummeln sich ringsum das Neue Rathaus wieder viele prominente Zeitgenossen der Landeshauptstadt. Einige sind zum ersten Mal dabei. Premiere feiert etwa Künstler Della, der das Niedersachsenross in seinem typischen Pop-Art-Stil bemalt. Auch Schauspieler Erdogan Atalay ( Alarm für Cobra 11) tritt zum ersten Mal auf. Mit gezückter Pistole stellt er auf dem Rathausdach Massenmörder Fritz Haarmann, der sich als Dauergast wie immer ins Bild geschlichen hat. Auch Ex-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg kommt in der illustren Runde wieder zu Ehren. Am Stehtisch plaudert er bei einem Becher Glühwein mit Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Herausgeber Lange legt zwar Wert auf einen unpolitischen Kalender, weshalb Politiker in dem Motiv eigentlich tabu sind. „Aber Herbert Schmalstieg ist eine Institution“, stellt er klar.

Victoria trägt Mund-Nasen-Schutz

Auch die NP hat es in diesem Jahr ins Motiv geschafft. An einem der Stehtische lässt sich Hochspringerin Imke Onnen, von der NP zur Sportlerin des Jahres 2020 gekürt, einen Glühwein schmecken. Die Trophäe hat sie natürlich auch dabei.

Auch sie haben es auf den Kalender geschafft. Hochspringerin und NP-Sportlerin des Jahres Imke Onnen mit der Trophäe und und Bruder Eike. Quelle: Rainer Dröse

Unbeschwert, heiter und humorvoll wollen die Macher mit dem Kalender auf die Weihnachtszeit einstimmen. Das Thema Corona rückten sie deshalb bewusst in den Hintergrund. „Ganz ausgeklammert haben wir es aber nicht“, betont Lange. Wer genau hinsieht, entdeckt einige wenige Bezüge wie das Autokonzert auf dem Schützenplatz oder die Victoria mit Mund-Nasen-Schutz auf der Waterloo-Säule.

Auflage deutlich kleiner als im Vorjahr

Apropos Corona: Mit 16.000 Stück geht der Hannover-Schokoladen-Kalender in diesem Jahr mit einer deutlich geringeren Auflage in den Verkauf – 2019 waren es noch 23.000. Der Grund: Wegen der Sorge vor einem weiteren Lockdown hielten sich teilnehmenden Geschäfte mit den Bestellungen vergleichsweise zurück.

Erhältlich ist der Kalender ab Freitag, 16. Oktober, im hannoverschen Handel bei mehr als 60 Verkaufsstellen, etwa im Buchhandel, bei Galeria Karstadt Kaufhof, teilnehmenden Rewe- und Edeka-Märkten zum Preis von vier und 4,20 Euro. 10 Cent vom Verkaufspreis gehen an das Projekt KuRVe vom Diakonischen Werk Hannover, mit dem kranke wohnungslose Hannoveraner unterstützt werden.

Von André Pichiri