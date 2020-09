Umwelt - Im Sitzen und mit Maske: So planen Fridays for Future den globalen Klimastreik in Hannover

Die Fridays-for-Future-Bewegung ruft zum globalen Klimastreik auf – auch in Hannover. Die Aktivisten planen an acht Standorten auf dem Cityring Kundgebungen mit politischem Diskurs und Musik. Für das umfassende Hygienekonzept standen die Aktivisten nach eigenen Angaben zweieinhalb Monate eng im Austausch mit der Polizei.