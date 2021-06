Hannover: So lief das deutsch-britische Fußballfest im Pub

Hannover

Harry und Meghan stehen am Eingang. Mit der Queen. Doch, doch, kein Quatsch. Sie begrüßen stumm alle, die zum English-Pub-Viewing im Shakespeare am Gutenberghof 3 kommen. Deutschland gegen England, der Klassiker. Und die Royals sind als Pappkameraden mit von der Partie.

Inhaber Bernd Rodewald (56) hat die Aufsteller vormittags aus dem Keller geräumt und abgestaubt. „Den Harry und die Queen habe ich noch von der WM 2010“, erzählt er. Da war die letzte offizielle Partie zwischen den großen Fußballnationen. Das Achtelfinale in Südafrika, Deutschland siegte damals mit 4:1.

Englische Lebensart in Hannover

Rodewald hält allerdings England die Daumen: „Ich bin ganz großer Fan“, bekennt er. 1987 hatte er begonnen im Pub zu kellnern, als der Besitzer verstarb, übernahm der Mitarbeiter die Kneipe 1991. „Die Gäste haben mir so gut gefallen“, erinnert er sich, „die haben so was Lässiges, die Briten. Das hat mir so gut gefallen, ich habe damals sogar überlegt, auszuwandern.“ Ist er dann doch nicht, lieber hat er das Pub übernommen. Und pflegt jetzt die englische Lebensart.

Mark Lake (59) gefällt das, er hat sich eine England-Flagge um die Schultern gelegt, eine Fahne der Three Lions, so nennt sich die englische National-Elf, legt er über einen der dunklen Holztische. „Hier darf ich das, gut ’ne?“, fragt er und lächelt. In Peterborough im Osten Englands ist er aufgewachsen, als Soldat kam er 1987 nach Hannover. Und ist geblieben. Er hofft auf einen schönen Abend, wer gewinnt, ist ihm letztlich egal: „Hauptsache, das Spiel wird gut.“

In jedem Fall auf der Gewinnerseite: Iain Dempster mit Ehefrau Typhanie. Er hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Quelle: Florian Petrow

So sieht das auch Iain Dempster (51), der mit Ehefrau Typhanie (46) in einer Ecke des Pubs sitzt, mit Englandfahne als Tischdecke und im Trikot. „Wenngleich ich fürchte, das könnte England Unglück bringen“, unkt er. „Meistens verlieren sie nämlich, wenn ich das anziehe.“ Dempster stammt aus Bedford, der Hauptstadt der Grafschaft Bedfordshire und ist ebenfalls als Soldat in die Region gezogen, 1988 war das, auch er ist geblieben, weil ihm Niedersachsen und insbesondere Hannover so gut gefiel. Er hat sogar die doppelte Staatsbürgerschaft, was einen entscheidenden Vorteil birgt: „Ich gewinne auf alle Fälle. Selbst wenn England verliert, gewinnt meine Wahlheimat.“ Was Ehefrau und Unfallchirurgin Typhanie gut fände, denn sie drückt „Deutschland die Daumen“. „Ein bisschen tue ich das auch“, gesteht Iain, „ich fände schade, wenn Jogi Löw ausgerechnet gegen England in Wembley sein letztes Spiel hätte, das wäre schade. Der soll noch weiter kommen. Das ist ein feiner Kerl, schade, dass er aufhört.“

Dass sie mal wieder gemeinsam Fußball schauen können, feiern Alexander Laetzel (20), Mareike Budde (25), Christin Ordgies (21) und Mathis Nebbe (21). Die Studenten haben sich das Shakespeare ausgesucht, „weil wir ein bisschen Live-Stimmung haben wollten“, erzählt Laetzel und lächelt, „und wir dachten, wo sollten wir das schon finden, wenn nicht hier?“ Wo immerhin selbst Pub-Hund Luke (7) ein England-Halstuch trägt.

Von Verena Koll