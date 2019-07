Hannover

Ambiente: Das Drumherum ist eher nüchtern, auch wenn der alte Güterbahnhof ein neues Gewand bekommen hat. Auf dem Vorplatz zum Andronaco-Supermarkt stehen allerdings bequeme Lounge-Möbel für den Espresso danach und Tischgarnituren, an denen es sich nett im Freien essen lässt. Das Bistro befindet sich rechts vom Haupteingang. Auch hier versuchen die Betreiber, eine gemütliche Atmosphäre im Kontrast zum angrenzenden Supermarkt und der Großhandelshalle zu schaffen.

Die Stühle sind gepolstert, an der Fensterfront stehen Hochtische mit Hockern. Auffallend sind vereinzelt Tische, an denen Stühle und Lampen aufeinander abgestimmt sind. Das Essen holen sich Gäste an einem lang gestreckten Essenausgabe – wie in der Betriebskantine. Es geht los mit Antipasti, gefolgt von Pasta, Fisch- und Fleischgerichten bis hin zum Nachtisch. Hinter der Kasse steht ein großer Steinofen, in dem Pizza gebacken wird.

Service: Der Kontakt zum Service beschränkt sich auf die Mitarbeiter hinter dem Ausgabetresen und an der Kasse. Sie sind freundlich und beantworten ungestresst unsere Fragen. Das Geschirr müssen wir nach dem Essen selbst zur Sammelstelle bringen.

Essen und Trinken: Die Auswahl der Antipasti (100 Gramm für 1,99 Euro) ist groß. Von eingelegtem Gemüse über Oktopussalat und Gemüse-Omelett bis hin zu Carpaccio ist die Qualität gleichbleibend hoch – einzig bei den eingelegten Artischocken hätte die Küche eine trockene Schicht der äußeren Blätter wegschneiden sollen. Dennoch sind die Antipasti ein heißer Tipp: Wo bekommt man schon eine ansehnliche Portion Vitello Tonnato mit wirklich zartem Kalbfleisch für fünf Euro?

Obwohl sie sehr lecker aussehen, lassen wir diverse Pastagerichte (zum Beispiel Nudeln Amatriciana oder Arrabita für 4,90 Euro, oder Lasagne für 5,90 Euro) links liegen. Denn wir sind auf den Teller mit verschiedenem gegrillten Fisch gespannt (14,90 Euro). Der wird an der Kasse bezahlt und man bekommt einen Pager. Der meldet sich nach zehn Minuten. Wir essen gegrillten Kalmar, Oktopus, Filets von der Dorade und Sardine, Schwertfisch und eine schon aufgeschnittene Riesengarnele. Zum üppigen Fischteller gibt es Salat. Alles lecker, einzig der Kalmar hätte länger gegrillt werden können.

Auch für die Pizza gibt es einen Pager. Die Pizzabäcker könnten für Ferrari Reifen wechseln: Nach sechs Minuten dürfen wir die Pizza Parma (28 Zentimeter Durchmesser) abholen – wer eine Vorspeise isst, sollte also erst danach Pizza bestellen. Der frische Teig ist gut mit Tomate, Mozzarella, Parmesan, Rukola und Parmaschinken belegt. Beste Restaurant-Qualität – allerdings auch zum Restaurantpreis: 11,90 Euro erscheint im Kantinenambiente zu hoch. Billiger ist die Pizza Bambini Salame für 3,50 Euro. Ein wenig zu lasch ist leider das Tiramisu (2,90 Euro pro Stück). Die Löffelbiskuits sind zwar weich, aber es fehlt der Kaffeegeschmack und der Sahneanteil in der Creme ist uns zu hoch.

Fazit: Ein Ausflug zu Andronaco lohnt sich nicht nur wegen der italienischen Spezialitäten im Supermarkt. Ein Essen hier sollte man sich auch gönnen.

Andronaco

Weidendamm 23, 0167 Hannover

Telefon: 0511/76 35 780

Für Kinder geeignet

Keine Hunde

Veganes Gericht

kein Raucherzimmer

Barrierefrei, es gibt ein Behinderten-WC

Wie bezahlen? bar, EC, Kreditkarte (außer Amex )

Von Sönke Lill