Hannover: So läuft der große Umbau im Rathaus

Knapp drei Monate ist Belit Onay im Amt als OB. Was macht er eigentlich? Wann kommt der erste große Wurf, haben sich schon einige gefragt. Jetzt gibt es die Antwort: Der Grüne krempelt die Verwaltung um. Strukturen, die sein Vorgänger Stefan Schostok aus Liebe zu den schönen Künsten geschaffen hatte, weichen neuen Ideen. Onay gehe mit der Neugliederung auf Zukunftsthemen ein, lobt die Ratsmehrheit den Coup.

Bislang hatte die Stadt sechs Dezernate – künftig werden es sieben sein. Das liegt an der Teilung des Kultur- und Personaldezernats, für das bis zur Suspendierung und dem späteren Ruhestand Harald Härke zuständig war. Wegen Untreue müssen sich er, Schostok und der frühere OB-Büroleiter Frank Herbert derzeit vor dem Landgericht verantworten.

Um Herberts Bedeutung im Rathaus aufzuwerten, hatte Schostok seinem Geschäftsbereich Recht, Herrenhäuser Gärten, Kunstfestspiele und das Eventmanagement zugeordnet. Onay verschlankt die zentrale Einheit an der Spitze durch Zuordung dieser Themen in andere Dezernate. Er schafft im Gegenzug eine neue Stabsstelle Mobilität. Das Thema Verkehrswende und autofreie Innenstadt will er vorantreiben. Der Problemkomplex Ihme-Zentrum bleibt Chefsache.

Personal, Recht und Digitalisierung

Das neue Dezernat I besteht künftig nicht nur aus dem Komplex Personal, sondern auch aus dem Fachbereich Recht und der Digitalisierung. Ein fähiger Mann oder eine Frau werden dafür gesucht; bislang vertritt Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski in diesem Bereich Harald Härke. In ihrem Dezernat IV ändert sich nichts.

Stadtkämmerer Axel von der Ohe, der einzige Sozialdemokrat in der Dezernentenriege, wird der Fachbereich Feuerwehr zugeschlagen. Zum Bereich öffentliche Ordnung, für den er ebenfalls zuständig ist, gebe es jede Menge Schnittstellen, ist Onays Argument.

Als Sozialdezernentin ist Konstanze Beckedorf (parteilos) gewählt. Auf Bitte des OB ist sie zum Wechsel ins Kulturdezernat bereit. Das wird erweitert um Sport, Herrenhäuser gärten, Kunstfestspiele und das Eventmanagement. Beckedorf habe die Bewerbung Hannovers um den Titel als Europäische Kulturhauptstadt mit Herzblut vorangebracht, heißt es. Die kontinuierliche Fortsetzung erfolgreicher Arbeit sei so gesichert.

Soziales, Migration und Integration

Für Dezernat Soziales muss also auch ein neuer kluger Kopf her. Neu zugeordnet werden ihm Migration und Integration. Das umfasst die Arbeit am lokalen Integrationsplan ebenso wie Flüchtlingsbetreuung.

Für das Dezernat Wirtschaft und Umwelt ist nach wie vor die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette zuständig. Den Fachbereich Gebäudemanagement wird sie allerdings an das Baudezernat abgeben müssen. Das soll Synergien garantieren.

Grundsätzlich will Onay das Baudezernat neu und besser aufstellen. Klagen über viel zu lange Bearbeitungszeiten sind auch bei ihm längst angekommen.

Durch die Umgestaltung und Neugliederung entstehen laut OB Mehrkosten von 798.600 Euro – im Wesentlichen für das neue Dezernat und die Stabsstelle Mobilität. Der Ratsausschuss Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, der bislang einmal monatlich tagt, soll wahrscheinlich im Sommer ersatzlos abgeschafft werden – was bei allen Ratspolitikern auf Lob stößt.

SPD , Grüne und FDP loben die große Harmonie

„Wir machen die Stadt fit für das nächste Jahrzehnt.“ Oder: „Konzentration auf Fachlichkeit ist die beste politische Botschaft in diesen Zeiten.“ Nur Beispiele von Kommentaren, mit denen die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP die Neuausrichtung der Stadtverwaltung begrüßt. Fraktions- und Parteichefs loben die große Harmonie. Alle Beschlüsse seien einvernehmlich und schnell getroffen worden.

Gegen eine „Stabsstelle Mobilität“, die OB Belit Onay (Grüne) einrichten will, hat keiner Einwände. Damit und mit den neuen Bereichen Integration und Digitalisierung würden Trendthemen gesetzt, heißt es in der Politik. „Mit einem gestärkten Kulturdezernat und Konstanze Beckedorf an der Spitze haben wir die Chance, Kulturhauptstadt zu werden“, sagt Grünen-Parteichefin Gisela Witte. „Das Gebäudemanagement dem Baudezernat zuzuführen, ist sinnvoll und wird Synergien erzeugen“, meint der Fraktionschef der SPD, Lars Kelich.

Stellt seine neuen Pläne vor: Hannovers OB Belit Onay. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Ampelbündnis war auch bereit, die CDU stärker einzubinden in der Verwaltungsspitze. Die Christdemokraten aber lehnen das ihnen angebotene Mitspracherecht für das Sozialdezernat ab. Was alle bedauern: „Wir machen uns jetzt auf die Suche“, heißt es. Die klügsten Köpfe (so SPD-Parteichef Adis Ahmetovic) müssten nach Hannover geholt werden; ein Parteibuch dürfe kein Makel sein, sei aber auch nicht entscheidend.

Noch wird kein Name gehandelt. In der Ratssitzung am 19. März soll der Rat grundsätzlich dem Verwaltungsumbau zustimmen. Einen Tag später könnten die drei Dezernentenstellen für Bauen, Soziales und Personal ausgeschrieben werden. Die Amtseinführung der drei Neuen ist für den Sommer geplant. Ende Juni scheidet Stadtbaurat Uwe Bodemann aus seinem Amt aus.

CDU wettert gegen Onays Plan

Sehr kritisch bewerten die Christdemokraten, wie OB Belit Onay und das Ampelbündnis sie bei der neuen Struktur einbeziehen wollten. CDU-Parteichef Maximilian Oppelt berichtet, man habe für eines der (eigentlich) freien Dezernate (Bau, Personal, Kultur) einen Vorschlag erwartet. Ihnen statt dessen das „entkernte“ Sozialdezernat zu offerieren, sei „ein Alibiangebot“.

Oppelt wie auch Fraktionschef Jens Seidel finden: „Die rot-grüne Kungelei geht fröhlich weiter: Der OB möchte zwar unsere Zustimmung zu rot-grünen Personalvorschlägen für die zentralen Dezernate Bau und Personal. Auf deren Auswahl aber sollen wir keinen Einfluss haben.“ Der als Sozialdezernentin gewählten Konstanze Beckedorf das um die Bereiche Sport und Eventmanagement erweiterte Kulturdezernat zu übertragen, ergebe keinen Sinn. Um Juwelen wie Herrenhäuser Gärten oder Kunstfestspiele habe sie sich bislang nicht gekümmert.

Das Sozialdezernat, so Oppelt, sei jeglichen Gestaltungsspielraums beraubt. Dass der Bereich Integration eine Aufwertung bedeute, lässt er nicht gelten. Der Bereich Jugend und Familie sei mit dem Ausscheiden von Thomas Walter ( CDU) in das neue Bildungsdezernat verlagert worden; jetzt entfalle auch noch der Bereich Sport. Im übrigen könne jeder Besetzungsvorschlag an „einem vierfachen Vetorecht“ scheitern – bei den drei Ampelpartnern und dem OB.

„Kein großer Wurf“: Die CDU kritisiert die Pläne von Belit Onay. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Blankoschecks für rot-grüne Rochaden auszustellen kommt für uns nicht in Frage“, sagt Seidel. Übereinstimmend loben Oppelt und er, dass Onay auf die CDU zugegangen sei. „Wir erleben eine Veränderung im Umgang. Bei Ex-OB Stefan Schostok herrschte Funkstille.“ Onay habe sich Wünsche angehört, sie mit den Ampelvertretern besprochen, aber dann eben eine Art Ultimatum gestellt. „Am Ende hätten wir nur am Katzentisch Platz “, befürchtet Oppelt. Gleichberechtigung sehe anders aus.

Der OB weist diese Darstellung zurück. Er bedauere, dass die CDU auf ihre Beteiligung verzichtet. Auch Besetzungswünsche von SPD, Grünen und FDP könnten an Vetos scheitern, sagt er. Im Übrigen habe der Verwaltungschef das Vorschlagsrecht.

Ob die CDU grundsätzlich den Plänen zur neuen Verwaltungsstruktur zustimmt, ist noch nicht klar. Seidel: „Wir müssten sie erst mal richtig kennen.“ Ausdrücklich loben würde er die Idee, den Ausschuss Geschäftsbereich des OB aufzulösen: „Das fordert die CDU seit Jahren.“

