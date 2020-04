Autokultur gibt Gas: Konzerte ausverkauft, Kinoprogramm steht

Hannover

Willkommene Ablenkung in der zum Teil monotonen Corona-Zeit: Die von Hannover Concerts und Event it auf dem Schützenplatz veranstalteten Autokonzerte kommen an – nach Sido (11./12. Mai), dem Rapper Alligatoah (8. Mai) und Revolverheld (23. Mai) sei auch die Show von Fury in The Slaughterhouse (15. Mai) ausverkauft, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Neu hinzugekommen sind Konzerte von Max Giesinger am 25. Mai und Culcha Candela am 14. Juni. „Die positive Resonanz unsere Erwartungen“, sagte Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts.

Dazu steht nun auch das Programm für das Autokino auf dem Messegelände: Am 8. Mai wird mit „Bad Boys for Life“ und „ John Wick: Kapitel 3“ gestartet – feinste Popcorn-Action mit Will Smith und Keanu Reeves. Neben Hauptsponsor Enercity haben die Macher hierbei jetzt auch noch einen erfahrenen Partner an Bord, das Astor Grand Cinema von Kino-Urgestein Hans-Joachim Flebbe. Das ganze Programm und Tickets gibt es ab Freitag, 21. Mai, im Netz unter autokultur.info.

Bei den Autokultur-Events verfolgen die Besucher die Veranstaltungen aus dem eigenen Auto heraus - Musik und Ton bekommen sie über eine UKW-Frequenz in den Wagen geliefert. Eröffnet wird das Programm auf dem Schützenplatz am 7. Mai von Oliver Pocher. Der Comedian präsentiert mit seiner Frau Amira das Programm „Die Pochers“. Mit Bülent Ceylan steht am 13. Mai ein weiterer Komiker auf der Bühne.

Von ndd