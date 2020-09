Hannover

Während der Anfahrt sieht es aus wie ein Braunkohleprotest. Zwei schwarze Banner mit der Aufschrift „Normalität ist keine Option!“ versperren die Pforten zum Neuen Rathaus, vor dem mittleren Eingang ist ein weiteres Banner weiß verhüllt. Als die Rathausglocke 11 Uhr schlägt, geben die schwarz gekleideten maskierten Demonstranten den Blick frei: Auf das Manifest zur Bewerbung zu Europas Kulturhauptstadt 2025. Statt der angekündigten Bid Book-Vorstellung gibt es eine europapolitische Ansage vom Rathausbalkon, über das Fehlen von Solidarität, das Darben von Kulturstätten, das Erstarken von Autokraten. Flugblätter rieseln herab, auf schwarzem Papier ist das Manifest abgedruckt. Ganz unten steht: „Und deshalb reichen wir keine Bewerbung ein!“

Die Feuerwehr kommt auf den Trammplatz, denn in einem abgesperrten Bereich steigt Rauch auf. Drinnen im Rathaus sieht man auf einer Leinwand, wieso: Da meldet sich, mithilfe futuristischer Rohrpost, eine Doktorandin von 2059, die das nicht eingereichte Bid Book von 2020 gefunden hat. Und so kommt Hannovers Beitrag doch noch zu Tage: Eine Mischung aus Manifest, kulturpolitischer Innovation und Science-Fiction-Dissertation. „Normalität ist keine Option“ – vor allem nicht für eine Bewerbung dieser Signifikanz: Kulturhauptstadt, davon ist das Team überzeugt, wird man nur mit kreativer, doppelbödiger Darstellung der eigenen Ziele, Potenziale und Schwächen.

ROHRPOST AUS DER ZUKUNFT: Die eigentlich nicht eingereichte Bewerbung wird aus dem Jahr 2059 ins Rathaus geliefert Quelle: Schaarschmidt

Kultur ist systemrelevant

Die mutigste Ansage an die Jury: Hannover möchte den Titel teilen, die Fördergelder unter allen Bewerbern ausschütten. „Kultur ist systemrelevant und darf nicht an Sieg oder Niederlage geknüpft werden“, heißt es im Manifest. Sollte ein geteilter Titel nicht möglich sein, möchte man zumindest 15 Millionen Euro an die Mitbewerber verteilen. Als „ Agora of Europe“ will die Stadt nicht nur Diskussionsräume schaffen, sondern stellt gleich den ganzen Prozess in Frage.

CHEFSACHE: Belit Onay gefällt der Solidaritätsgedanke der Bewerbung. Der Oberbürgermeister steht „sehr hinter dem Buch“. Quelle: Schaarschmidt

Juan S. Guse hatte schon dem ersten Bid Book einen utopischen Drall mitgegeben, er spricht im Anschluss über den Konflikt zwischen „Idealismus und Pragmatismus“ im Team. Einerseits könne man nicht mit Millionen Euro planen, solange die gesamte Kulturlandschaft in Gefahr schwebe. Andererseits wollte man die harte Arbeit des Teams nicht schlicht aufgeben. Der Kompromiss: Ein offenes Verhandeln dieses Dilemmas. „Für das Format ist das ungewöhnlich“, so Guse. „Normalerweise ist das eine Leistungsshow“. In Hannover habe man aber „kein Team von Ja-Sagern“ versammelt, sondern Menschen, die sich „produktiv aneinander abreiben“. Zusammen wurde eine „Ambiguität bewahrt, die in anderen Bid Books flöten geht“.

Europaweit Diskussionen aufmachen

„Wir lassen der Kunst immer den Vortritt“, sagt Melanie Botzki über die Bewerbung. Seit Februar arbeitet das Team um sie und Inga Samii (die einzige weibliche Doppelspitze eines Kulturhauptstadt-Teams) am Bid Book. Im März stellten alle den Kreativprozess in Frage. „Man plant Millionenprojekte, während draußen quasi ein Berufsverbot für Künstler herrscht“, sagt Samii. Viele neue Idee stehen im Buch, Innovationen, die Hannover verändern werden, aber auch bestehende Kultur einbinden.

Diese Szene darbt gerade, weiß auch OB Belit Onay, der die Bewerbung erst kürzlich zur Chefsache erklärt hatte. „Ein Solidaritätsgedanke“ steht für ihn im Vordergrund des Bid Book. „Für Europa und die Mitbewerberstädte, aber auch für die Kulturszene in der Stadt“. An eine Kulturhauptstadt stellt Onay den Anspruch, „dass sie europaweit Diskussionen aufmacht“ – vor allem verkehrspolitisch erwartet der OB eine baldige Debatte über die Vorschläge im Bid Book. „Ich stehe sehr hinter dem Buch“, sagt er.

Auch die Chefinnen sind zufrieden mit dem Ergebnis durchgearbeiteter Tage und Nächte. „Zum Schluss muss man das Ding einfach auf die Straße bringen“, sagt Samii.

