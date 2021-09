Hannover

Immer wieder kommt es vor, dass Autofahrerinnen oder Autofahrer beim Aussteigen ein herannahendes Fahrrad übersehen – und die Person auf dem Rad mit hoher Geschwindigkeit in die geöffnete Autotür fährt. Die Folge: ein Sturz und mitunter schwere Verletzungen. Um auf diese sogenannten Dooring-Unfälle aufmerksam zu machen, hat die Polizei Hannover zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) der Region Hannover am Donnerstagmittag Flyer an der Limmerstraße in Linden verteilt.

Allein an der Limmerstraße habe es im vergangenen Jahr sechs Dooring-Unfälle gegeben, berichtet der Verkehrssachbearbeiter der Polizei Hannover, Thomas Kliewer. Insgesamt seien in Hannover in den vergangenen drei Jahren 375 Mal Radfahrende mit einer Autotür kollidiert. Außerdem habe eine Untersuchung des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) ergeben, dass 45 Prozent der befragten Radfahrerinnen und Radfahrer schon einmal beinahe in einen Unfall dieser Art verwickelt worden seien. Dabei ließen sich die Zusammenstöße leicht vermeiden. Denn in deutschen Fahrschulen werde der klassische Schulterblick gelehrt, der allerdings viel weniger wirksam sei als der sogenannte holländische Griff, erklärt Kliewer.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tür mit rechter Hand öffnen

Wie ein kurzes Video auf der Seite der Polizei Hannover zeigt, öffnen Insassen eines Autos die Tür beim holländischen Griff mit der Hand, die weiter von der Tür entfernt ist. Der Fahrer oder die Fahrerin greift also mit der rechten Hand zur Tür – und dreht sich dabei automatisch so, dass der Blick über die linke Schulter nach hinten geht. „Die Chance, den Radfahrer zu sehen, ist so größer“, erklärt ADFC-Vorstandsmitglied Annette Teuber.

Erstmals verteilen Polizei und ADFC Flyer zum sogenannten holländischen Griff. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Verteilen der Flyer an der Limmerstraße ist die erste Aktion dieser Art in Hannover. Auch der Kontaktbeamte Martin Siegmund vom Kommissariat Limmer beteiligt sich daran. Viele würden „Dooring“ zunächst mit Betrug an der Haustür assoziieren, erzählt er. Die Tipps nehmen die angesprochenen Autofahrerinnen und Autofahrer dankend an. „Es ist ja offensichtlich, dass wir nicht hier sind, um jemanden zu bestrafen“, sagt Siegmund.

Das können Radfahrer tun

Doch auch Radfahrerinnen und Radfahrer können sich schützen. Kliewer zufolge müssen Radfahrende mindestens 70 Zentimeter Abstand zu parkenden Autos einhalten. Auch sei das Tragen eines Kopfschutzes ratsam. „50 Prozent der Verletzen bei Dooring-Unfällen tragen keinen Helm“, sagt Kliewer. Außerdem könnten beispielsweise Pedelec-Kurse, die die Polizei zusammen mit dem ADFC anbiete, präventiv wirken. Besonderes die hohe Geschwindigkeit der Pedelec-Fahrer sei ein Problem, sagt Kliewer. Auch würden bei den Kursen diejenigen auf den Straßenverkehr vorbereitet werden, die lange nicht Fahrrad gefahren seien, ergänzt Teuber.

Von Thea Schmidt