Hannover: So klappt es in den ersten Tagen mit dem „Home Learning“

Hannover

Videokonferenzen, Telefonate mit den Lehrern und Aufgaben digital bearbeiten: Seit dem 22. April läuft das „Home Learning“ an den Niedersächsischen Schulen. Für das „Lernen zu Hause“ werden die Schüler mit Aufgaben und Lernmaterialien von ihren Lehrern versorgt. Eine Umstellung für beide Seiten.

Am Gymnasium Isernhagen ist der Beginn des digitalen Unterrichts sehr gut angelaufen. Pünktlich um acht Uhr sitzen die Schüler zu Hause an ihren Schreibtischen. „Wir bekommen dann über IServ (Anm. d. Red. ein Schulserver in Form eines Webportals) die Aufgaben, die wir bearbeiten sollen“, erzählt Carlos. Der 11-Jährige besucht die fünfte Klasse des Gymnasiums. Die Aufgaben richten sich dabei nach dem Stundenplan der Kinder. Stehen also Mathe, Deutsch und Sport auf dem Stundenplan, gibt es auch Aufgaben in diesen Fächern.

Anzeige

Liegestütz-Challenge auf dem Balkon

Und doch ist irgendwie alles anders: „Es ist schon komisch zu Hause zu sitzen, obwohl man eigentlich in der Schule sein würde“, sagt Carlos. Zwar gebe es die Möglichkeit, den Lehrern eine Nachricht zu schicken, doch bei 26 Schülern ist auch das nicht ganz einfach zu handhaben. „Es dauert dann manchmal etwas, bis man eine Antwort bekommt.“ Zwischendurch helfen auch mal die Eltern – oder wie bei Carlos – der Opa in Mathe. „Ich hab da eine Aufgabe, die ich nicht verstehe. Ich habe sie meinem Opa geschickt, der Mathe studiert hat und mir hilft.“

Weitere NP+ Artikel

Der Sportunterricht findet auf dem Balkon statt. Quelle: Petrow

Der Sportunterricht soll in dieser Zeit auch nicht zu kurz kommen. „Wir müssen eine Liegestütz-Challenge machen und ein Video davon an unsere Lehrerin schicken“, sagt der 11-Jährige. Und dann wird trainiert, schließlich soll es in der nächsten Woche ein weiteres Video geben. „Es ist irgendwie ganz cool, so die Sportaufgaben zu bekommen, aber auch sehr ungewohnt, da man das nicht kennt.“

„Zuhause vergeht der Tag deutlich langsamer“

Carlos sieht in dem veränderten Schulalltag Vor- und Nachteile. „Zuhause kann ich zwischendurch mal aufstehen und mir ein Brot schmieren oder etwas trinken.“ Auf der anderen Seite vergehe der Tag zu Hause langsamer als in der Schule. „Und es ist natürlich doof, dass ich meine Freunde nicht sehen kann.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch: „Home Learning“: Lehramtsstudenten unterstützen Schüler und Pädagogen

Schulleiterin Christina Bielefeld hat noch keine „problematischen Rückmeldungen“ innerhalb der ersten Tage bekommen. „Ich nehme es vielmehr so war, dass alle etwas ausprobieren.“ Für alle Beteiligten sei es derzeit eine ganz neue Situation, die anders gestaltet werden müsse. „Wir versuchen so viel zu erreichen, wie es auch unter normalen Bedingungen möglich wäre.“

Schüler freuen sich auf den Neubeginn

Die Abgabe der Materialien ist bewusst auch bis zum nächsten Tag möglich. „Wir wollen den Familien so einen zeitlichen Spielraum geben, wer wann das Endgerät nutzen kann.“ Schließlich gebe es in manchen Familien mehrer schulpflichtige Kinder und Eltern, die berufsbedingt an die Endgeräte müssen.

Christina Bielefeld, Schulleiterin des Gymnasiums Isernhagen. Quelle: Privat

Bielefeld bezeichnet all das dennoch als „ ein spannendes Experiment“. Es sei eine tolle Erfahrung und schön zu sehen, wie alles ineinander greife und am Ende doch funktioniere. Und auch die Schüler hätten sich gefreut, dass es wieder losgeht – auch wenn sich alle zunächst an die neue Situation gewöhnen müssen. Carlos hat auf jeden Fall ein Ziel im Blick: „Ich freue mich, wenn die Schule wieder richtig los geht.“

Von Cecelia Spohn