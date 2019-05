Hannover

Ein „Fenster“ kann man es eigentlich kaum noch nennen: Der ehemals weiße Holzrahmen ist über die Jahre dunkel geworden und gammelt vor sich hin. Mit Pappe wurde das Ganze notdürftig geflickt. Trotzdem dringt bei Regengüssen Wasser ein. Mit Mülleimern wird es aufgefangen. Nicht ein verlassenes Büro in einem baufälligen Haus zeigt dieses Foto – sondern eine ganz normale Polizeiwache in Niedersachsen. Wo genau es aufgenommen wurde, will Dietmar Schilff, Chef der Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen (GdP) nicht sagen. Denn es handelt sich nur um ein Foto von vielen, die ihm Kollegen aus ganz Niedersachsen zugemailt haben. Auf vielen Wachen herrschen drastische Zustände.

Riesigen Sanierungsstau ...

127 Millionen Euro groß ist der Sanierungsstau in den Liegenschaften der Polizei in Niedersachsen inzwischen. Ein Zustand, der sich über Jahre, spätestens seit den 1990er Jahren angesammelt hat. Doch investiert wird aus Sicht der GdP immer noch viel zu wenig. „Das muss sich umgehend ändern“, so Schilff. Deswegen hat die GdP jetzt Bilder von den maroden Polizeigebäuden veröffentlicht.

... in wenigen Jahren abarbeiten

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hatte die Gewerkschaft zu Beginn des Jahres alle Polizeibeschäftigten in Niedersachsen aufgefordert, Berichte über den baulichen Zustand in den Liegenschaften zu schicken. „Die Ergebnisse dienen uns als zusätzliche Handlungsgrundlage, um gemeinsam mit dem Polizeihauptpersonalrat auf Verbesserung hinzuwirken“, so Schilff. Sein Appell an die Landespolitik ist klar: So viel Geld wie möglich für die Sanierung im nächsten Haushalt einplanen. Der Sanierungsstau von 127 Millionen soll in „zwei, drei Haushalten gelöst“ sein.

Asbest in den Wänden, Urinsee im Klo

Um die 30 Sammelmails aus Dienststellen in ganz Niedersachsen sind bei der GdP eingegangen, mit teils schockierenden Schilderungen, wie der Gewerkschaftschef betont. Er zählt auf: „Wegen Asbestbelastung wurde etwa einigen Kollegen untersagt, Reißzwecken in die Wände zu drücken.

Marode Polizeidienststellen Quelle: Gewerkschaft der Polizei

Mit Panzertape versuchen andere Zugluft, die im Winter durch undichte Fenster dringt, abzuhalten.“

An wieder anderer Stelle sei der marode Zustand der Gebäude für Kollegen sogar gefährlich geworden. So habe sich ein Fenster sogar ganz „verabschiedet“ und sei aus dem zweiten Stock auf den Boden gekracht. „In Garagen lösten sich Beton- oder Putzteile und fielen auf Einsatzwagen“, zählt Schilff weiter auf.

Mitunter ekelhafte „Highlights“ erreichten die Gewerkschaft, wie etwa Bilder eines Urinsees, der eine baufällige Toilette in einem Polizeigebäude überschwemmte.

Marode Polizeidienststellen Quelle: Gewerkschaft der Polizei

Oder auch Schilderungen von dauerhaften Geruchsbelastungen und Sanitäranlagen, die wegen Legionellen-Gefahr rund um die Uhr gespült werden müssen. „Und gleichzeitig wurden unsere Kollegen im Hitzesommer 2018 aufgefordert, Wasser aus der Leitung zu trinken“, so Schilff weiter. „Das halten wir für bedenklich.“

Vergammelte Fenster, überschwemmte Toiletten, Legionellen, Asbest, offene Leitungen: Die Bilder aus Polizeigebäuden in ganz Niedersachsen zeigen, unter welchen Bedingungen Polizeibeamte arbeiten müssen. Die Gewerkschaft der Polizei fordert dringende Investitionen.

Wo sich diese Fälle abgespielt haben, wollte der Gewerkschafter nicht verraten, vermutlich auch, um die Kollegen zu schützen. „Die Befragung ist anonym.“ Doch für die GdP sei klar: „Solche Arbeitsbedingungen sind in keiner Weise angemessen, insbesondere dann nicht, wenn sogar die Gesundheit gefährdet ist.“

„Unhaltbare Zustände“

Wichtig sei nun, dass verstärkt gehandelt werde: „Es wurden bereits an vielen Stellen bauliche Mängel behoben, und es gibt inzwischen einige moderne Dienststellen. Aber viel zu viele Kollegen müssen in einer Umgebung mit fast unhaltbaren Zuständen arbeiten.“ Deshalb seien jetzt das staatliche Baumanagement, der Finanzminister und die Landesregierung gefragt, für ein besseres Arbeitsumfeld zu sorgen.

Bisherige Investitionen reichen nicht

Zwar habe das Finanzministerium selbst den Bedarf auf 127 Millionen Euro beziffert. Jährlich stünden aber nur fünf bis sieben Millionen für die Polizeigebäude zur Verfügung. „Jeder kann es sich ausrechnen, dass es noch Jahrzehnte dauert, bis alle notwendigen Baumaßnahmen eingeleitet sind, wenn es bei diesem Anteil bleibt“, so Schilff. Innenminister Pistorius und Finanzminister Reinhold Hilbers habe er die Bilder und Beschreibungen bereits persönlich überreicht, gemeinsam mit der Forderung, die nötigen Investitionen in den Haushalt einstellen und den Neubau des LKA weiter voranzutreiben. Für Schilff ist klar: „Der Sanierungsstau darf nicht noch größere Ausmaße annehmen!“

Von Simon Polreich