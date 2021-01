Hannover

Mathias Baller wählt drastische Worte, um die Situation zu beschreiben: „Seit November geht es um Leben oder Tod“, sagt der Geschäftsführer vom „ Mövenpick am Kröpcke“. 90 Prozent seiner 60 festangestellten Mitarbeiter und 40 Aushilfen sind in Kurzarbeit, nur mit Brot und Delikatessen to go macht die Innenstadt-Institution noch ein bisschen Geschäft: „Wir retten so vielleicht fünf Prozent vom Umsatz“, sagt der 64-Jährige, „mehr sind es nicht.“

Baller hat „volles Verständnis dafür, dass die Politik gegen den unsichtbaren Feind auf Sicht fährt, aber wir brauchen berechenbare Prozesse.“ Also möglichst ein Datum, an dem der Betrieb wieder hochgefahren wird, die Kühlhäuser wieder gefüllt und die Angestellten aus der Kurzarbeit geholt werden. Baller ahnt: „Bis wir in die Nähe dieses Datums kommen, kann es noch Monate dauern. Wir richten uns auf einen schweren, langen Weg ein.“

Viele Mitarbeiter verlassen Branche

Beim ersten Lockdown und noch im November hat sich Ralph Klemke mit seinem „Meiers Lebenslust“ am Aegi ins To-go-Geschäft gestürzt. „Damit haben wir nur Geld verbrannt“, sagt der 55-Jährige ernüchternd, „nun machen wir nichts mehr und haben einfach geschlossen.“ Er hatte mal 30 Mitarbeiter, aber etliche haben die Branche von sich aus verlassen, um beispielsweise im Einzelhandel Arbeit zu suchen. So hat Klemke jetzt nur noch zwölf Mitarbeiter – in Kurzarbeit. „Wir müssen mehr als 1100 Euro am Tag nur für Miete und Nebenkosten erwirtschaften“, weiß der Chef, „eigentlich ergibt es erst Sinn, wieder aufzumachen, wenn es die strengen Abstandsregelungen nicht mehr gibt.“

Hannover: Ralf Klemke, Geschäftsführer „Meiers Lebenslust“ Quelle: Rainer Droese

Klemke schreibt an neuen Konzepten und bildet sich und sein Team in Schulungen weiter, aber „so langsam fällt allen die Decke auf den Kopf.“ Von den November- und Dezemberhilfen ist erst ein Abschlag auf dem Konto, aber: „Wir werden diese Krise durchstehen.“ Zu Ostern 2020 hat Klemke eine Spargelaktion angeboten, „die planen wir wieder“. Dass er dann schon wieder normal öffnen darf, daran glaubt Klemke nicht.

Alle Rücklagen aufgebraucht

In Ditterke gibt es nichts vergleichbares, in Redderse nicht, in Langreder nicht und auch in Leveste nicht. Wer gut essen will im Umland von Gehrden und Barsinghausen, kommt um das „Gasthaus Behnsen“ in Leveste nicht herum. „Die Menschen hier freuen sich, dass wir da sind“, weiß Küchenmeister Abdel El Abiad, der die Traditionsgaststätte 2016 übernommen hat, „deshalb unterstützen sie uns, wo sie nur können.“ Der gebürtige Marokkaner bietet Außer-Haus-Verkauf und hat zumindest an den Wochenenden gut zu tun. Um die 200 Bestellungen gehen dann ein, in der Woche sind es auch mal nur 20 oder acht.

Küchenmeister Abdel El Abiad beim Kochen. Quelle: Gert Deppe

Was dem 52-Jährigen am meisten zu schaffen macht, ist „dieses Hin und Her. Es gibt Hoffnung und dann verlängert die Politik die Schließung doch wieder und wieder.“ El Abiad wäre es lieber, „die würden sagen: Lockdown bis Ostern. Dann kann sich jeder ausrechnen, ob er das schafft oder ob er es nicht schafft.“ Der Gasthaus-Chef hat in der Corona-Krise „alles aufgebraucht, was wir für die Rente und unser Kind gespart hatten. Rücklagen haben wir keine mehr.“ Bis April „halten wir noch durch, dann wird es düster. Wir setzen auf den Impfstoff.“

Öffnung frühestens in halbem Jahr

Thunfisch kurzgebraten oder als Carpaccio, ein dickes Rumpsteak, Paolo Marra hat festgestellt, dass die Gäste es gerade hochwertig wollen. „Womit außer mit gutem Essen kann man sich in dieser Zeit sonst schon noch belohnen?“, fragt der Betreiber der Pizzeria „ Napoli“ in der Deisterstraße. 40 bis 50 Abhol-Gerichte kocht der 62-Jährige am Wochenende, er hat eine Art Tupperware-mit-Pfand-System eingeführt, „ich bin nicht so für Pappe und Plastik“. „Wir halten durch“, sagt Marra, obwohl er glaubt, seine 28 Plätze „frühestens in einem halben Jahr“ wieder anbieten zu können.

Hannover: Mathias Baller vom Mövenpick am Kröpcke Quelle: Christian Behrens

Die Stimmung kippt gerade

„Die Stimmung kippt gerade und schwankt zwischen frustriert und zunehmend verzweifelt“ hat Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Hannover, für die ganze Gastro-Branche festgestellt: „Die Unternehmen und ihre Mitarbeiter haben mittlerweile große Existenzängste und brauchen dringend eine Perspektive und ganz akut eine schnelle finanzielle Unterstützung für ihr wirtschaftliches Überleben.“

Paolo Marra hilft ein Datum dabei, positiv zu bleiben: „2024 gibt es uns 50 Jahre lang. Dieses Jubiläum wollen wir unbedingt noch erreichen.“

Von Christoph Dannowski