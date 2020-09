Hannover

6 Uhr. Es ist noch dunkel an diesem herbstlich frischen Morgen, Hannover scheint erst langsam aufzuwachen. Auch rund um den Hauptbahnhof ist wenig los – noch. Je weiter sich die Uhrzeiger drehen, desto mehr füllt sich das Innere des Gebäudes. Primär Pendler steigen bis acht Uhr aus den Zügen, um nach ihrer Ankunft weiter zur Arbeit oder Schule zu fahren. Gezwungenermaßen gestaltet sich die Weiterreise für viele jedoch anders als gewohnt. Grund: Wie in der gesamten Bundesrepublik steht auch in Hannover am Dienstag der öffentliche Personenennahverkehr (ÖPNV) still. Nur Regiobus fährt den regulären Betrieb, während Bahnen und Busse der Üstra in den Depots bleiben. Eine Sondersituation, auf die sich der Großteil der Pendler vorbereitet hat – manche trifft es jedoch unerwartet.

So etwa den Elektriker Ardit Gjetani (31). Der Albaner will sich gegen 6:30 Uhr an der U-Bahn-Station des Hauptbahnhofs eine Fahrkarte kaufen, als ihm von einem Passanten erklärt wird, dass heute keine Bahn fährt. Weil er kaum deutsch spricht, hat er im Vorfeld nichts von dem Streik mitbekommen. „Ich muss zur Arbeit nach Bothfeld“, sagt er hilflos auf englisch. Nach einem Telefonat atmet er beruhigt auf: „Mich holt jetzt zum Glück ein Kollege ab.“

Elektroroller statt ÖPNV

Er scheint nicht hinterfragt zu haben, dass er auch gar nicht zu den Bahnsteigen gekommen wäre. Die Zugänge sind an diesem Tag durch Rollgittertore versperrt. Auch alle übrigen U-Bahn-Stationen sind im gesamten Stadtgebiet geschlossen. Auf sämtlichen Anzeigetafeln, auf denen sonst die Zeiten für die einfahrenden Bahnen aufgelistet sind, wird informiert: „Am 29.09. wir die Üstra ganztägig bestreikt! Es fahren keine Busse oder Bahnen!“

Aus diesem Grund nimmt sich Elena V. (27) gegen 7 Uhr einen Elektroroller vor dem Hauptbahnhof-Eingang am Raschplatz. Die OP-Pflegerin pendelt aus Wunstorf nach Hannover, arbeitet im Henriettenstift an der Marienstraße. „Ich fahre sonst immer mit der Bahn“, sagt sie. Auch wenn sich der Tag durch den Streik umständlicher gestaltet, hat sie dennoch Verständnis: „Ich finde es an sich gut, für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen einzustehen.“

Fahrräder der wohl beliebteste Plan B

Wie die 27-Jährige, scheint der Großteil der Pendler an diesem Tag bereits einen Plan B vorbereitet zu haben. Während sich manche offensichtlich im Vorfeld Mitfahrgelegenheiten organisiert haben und am Bahnhof eingesammelt werden, steigen auffällig viele mit ihren Fahrrädern aus den Zügen – besonders mit Klapprädern.

Andrea Welke (54) aus Hademstorf im Heidekreis ist nicht vom Streik betroffen. Die Bankauffrau pendelt in der Woche mit dem Zug, sie hat ein Fahrrad vor dem Hauptbahnhof geparkt, fährt damit immer weiter zur Arbeit. Den Streik kann sie ein Stück weit nachvollziehen. „Wegen aktuell leerer Kassen durch die Corona-Krise finde ich das aber nicht so prickelnd.“

Freude bei den Taxifahrern, Frust in der Innenstadt

Vom Streik profitiert haben indes die Taxifahrer. Zwischen 7 und 9 Uhr blieben ankommende Fahrzeuge nicht lange unbesetzt, teilweise bildeten Fremde Fahrgemeinschaften. Und das, obwohl „so gut wie alle Unternehmer mit ihren Taxis heute auf der Straße“ sind, teilt Sven-Marcus Fürst, Geschäftsführer der Taxizentrale „Hallo Taxi 3811“ mit. „Wir freuen uns nach einer halbjährigen Durststrecke durch die Corona-Pandemie endlich mal wieder mehr zu tun zu haben“, so Fürst weiter. „So, wie es sich für eine Messestadt gehört.“

Frust dagegen bei den Kaufleuten in der Innenstadt: Monier Jafar etwa, Filialleiter von „ Kamps Backstube“ in der Kröpcke-Station, hatte bereits in den Morgenstunden durch den Streik deutlich weniger Kundschaft als üblich. „Ich wünsche den Beschäftigten viel Erfolg“, sagt er dennoch, gibt aber zu: „Ich halte den Zeitpunkt des Streiks für falsch.“

Das sieht auch Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft so: „Etwa 65 Prozent der Tagesbesucher kommen mit dem ÖPNV. Die Sorge ist groß, dass viele heute nicht kommen werden.“ Dabei sei durch die Corona-Krise derzeit jede Einnahme für die Geschäftstreibenden wichtig. Prenzler rechnete mit bis zu 25 Prozent weniger Umsatz. „Uns trifft der Streik besonders hart!“ Am Abend sah er seine Befürchtungen bestätigt: „Das war kein toller Tag. Dahinter können wir nur einen Haken machen.“ Die Parkhäuser seien zwar extrem voll gewesen, das hätte sich aber nur bedingt auf das Kaufverhalten ausgewirkt: „In den Morgen-und Vormittagsstunden waren die Kaufhäuser extrem schwach besucht.“

Längere Staus im Berufsverkehr als üblich

Ulrike (70) und Karl (70) Schönebeck aus Springe waren am Dienstag in Hannover, um zu shoppen und das schöne Wetter am Maschsee zu genießen. Dabei kamen sie am Mittag zufällig am Neuen Rathaus vorbei, wo zur gleichen Zeit Beschäftigte der Landeshauptstadt im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen für mehr Lohn demonstrierten.

„Auch wenn es für die Pendler ärgerlich ist: Wir können den Streik der Beschäftigten von der Üstra nachvollziehen. Die Leute haben es sich nach ihrer Leistung in der Corona-Krise verdient“, sagt die 70-Jährige. Dies gelte genauso für die Beschäftigten aus dem öffentlichen Dienst. Der Ehemann ergänzt: „Klatschen alleine reicht nicht.“

Die Verkehrsmanagementzentrale hatte im Berufsverkehr morgens und abends ein erhöhtes Verkehrsaufkommen registriert als an normalen Wochentagen. Längere Staus als sonst hatten sich etwa an der B6 von und nach Neustadt gebildet, bis gegen 18 Uhr mussten Autofahrer auch am Aegi, an der Podbielskistraße, im Bereich der Eilenriede und an der Arndtstraße in Kauf nehmen.

Von J. Strube und A. Voigt