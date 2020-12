Hannover

In der Adventszeit trifft man sich in der Weihnachtswelt von Heike und Thomas Bursch. In großen Gruppen trinkt man Punsch und Glühwein und stößt auf die Feiertage an. Auch in diesem Dezember funkelt und blinkt es vor der „Alten Mühle“ im Hermann-Löns-Park. Man bekommt am Fenster auch einen Glühwein und Schmalzkuchen auf die Hand. Aber man trägt Maske, hält Abstand und nach drei Gläsern Glühwein darf man noch Auto fahren – er besteht nur aus Säften, Sternanis und Zimt.

Trotzdem: Die Freude über die Corona-Version der Weihnachtswelt ist groß. „Alle Gäste sagen uns, wie glücklich sie sind, dass wir für sie da sind. Dass wir ihnen ein bisschen Normalität schenken“, sagt Heike Bursch. „So einen Zusammenhalt zwischen Gastronomen und Gästen habe ich noch nie erlebt“, sagt die Wirtin und dann zittert ihre Stimme ein bisschen. „Das trägt uns durch die Krise.“

Anzeige

Insolvenz nach einem Jahr

Gastronomie in Krisenzeiten. Nicht jeder hat dieses Jahr wirtschaftlich überlebt. Lilli Mihatsch wird 2020 niemals vergessen. Die 36-Jährige war bei der „Nacht der Gastronomie“ im Februar auf dem ersten Platz gelandet, ihr „Josephs“ wurde zum Restaurant des Jahres gekürt. Erst im Sommer 2019 hatte die Gastronomin das nach ihrem Großvater benannte Lokal im Bredenbecker Dorfgemeinschaftshaus eröffnet, mit kreativer Küche und Wohlfühl-Atmosphäre schnell eine treue Gastgemeinde gewonnen. Ein Jahr später meldete sie Corona-Insolvenz an. Ein Außer-Haus-Verkauf in Bredenbeck hätte sie nicht gerettet. „Wir leben nicht in einer Großstadt, wir leben auf dem Dorf. Da wird in so einer Krise zu Hause gekocht und das Geld zusammengehalten.“

Musste aufgeben:. Elisabeth Mihatsch meldete Insolvenz an. Quelle: Rainer Droese

Aber auch in Hannover setzte nicht jedes Lokal auf das Außer-Haus-Geschäft. Katariya Schacht hatte im Juli die Kneipe „... und der böse Wolf“, in der sie schon seit Jahren jobbte, übernommen. „To go rentiert sich nicht“, war ihre Lehre aus dem ersten Shutdown. Der „Wolf“ ist seit November dicht. Heiko Heybey und Dirk Sabrowski boten in ihren „Spandaus“ in der Nord- und Südstadt einen Abholservice an und beendeten die Aktion Ende November kurzfristig – aus Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern und Familien. „Die Einschläge kommen näher. Inzwischen kennt jeder irgendjemanden, der von Corona betroffen ist“, sagte Heybey.

Der Wolf ist dicht: Katariya Schacht merkte: Essen zum Mitnehmen rentierte sich nicht. Quelle: Christian Behrens

Auf der anderen Seite war es erstaunlich, wie viele Gastronomen mitten im Corona-Jahr einen Neustart wagten. Im Sommer eröffnete an der Schmiedestraße das Burger-Steak-Taco-Lokal „Cuchillos“. „Es fing richtig gut an“, sagt Andreas Oldenburger, der den Laden mit Frido Marquardt und Monty Emrich führt. Als aber das Gerücht des zweiten Lockdowns die Runde machte, war es vorbei. „Schon Ende Oktober traute sich keiner mehr in Restaurants.“ Das Hoch und Runter zehrt an den Nerven der Branche. „Erst die Euphorie, dann der Dampfhammer“, sagt Oldenburger, „das ist anstrengend.“ Wirtschaftlich sehe es „nicht so lustig“ aus. „Wir haben eine Anzahlung der Fördermittel bekommen und damit das Personal bezahlt.“ Jetzt warten die Wirte auf die gesamte „November-Hilfe“ des Staates. „Damit wird es gehen“, hofft Oldenburger. Bis dahin bauen sie ihr Lokal aus, erweitern die Speisekarte. Das Motto der „Cuchillos“-Macher: „Ideen sammeln, kreativ bleiben.“

Grünkohl statt Filmkunst

Kreativität war der Motor, mit dem die Gastronomen durch das Jahr fuhren. Das Mini-Kino „Lodderbast“ an der Berliner Allee verkaufte Grünkohl statt Filmkunst. Ulrike Haase richtete in ihrem Laatzener Hotel einen „Drive in“ ein, die Töchter bewarben die Aktion mit Videos und einem selbstkomponierten Song. Lars Elmgaard von „Zum Dänen“ fuhr in Pattensen Plunder und Smørrebrød zu seinen Kunden. Kerstin Schmücker vom „Debakel“ in Linden vertrieb Solidaritäts-Shirts mit der Aufschrift „Katastrophenhelfer“.

Corona zeige die Grenzen des Machbaren auf, sagt Heike Bursch von der „Alten Mühle“. „Und das tut weh.“ Aber das Virus bewirke auch, dass die Menschen demütiger und dankbarer sind. „Wenn mein junges Team mir sagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll, dass sie für mich da sind, dann habe ich Glücksgefühle. Das ist der Grund, warum ich morgens aufstehe.“ Bei allem Verlust, bei aller Last: „Corona zeigt uns, dass wir etwas menschlicher sein dürfen.“

Von Julia Braun